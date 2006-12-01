معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات ارگانیک، ‌گفت:‌ هم اکنون نیز معاونت باغبانی یکی از اعضای انجمن محصولات ارگانیک است و در تمامی جلسات این انجمن حضوری فعال دارد .

حسین یوسفی تصریح کرد:‌ هم اکنون برخی ازمحصولات باغی در کشور مانند انجیر و انار به صورت ارگانیک و بدون استفاده از سموم شیمیایی تولید می شود .

وی درپاسخ به این پرسش که آیا معاونت باغبانی بودجه ویژه ای را برای تولید محصولات ارگانیک درنظر گرفته است ،‌ تاکید کرد:‌ بخشی از بودجه تخصیص داده شده مربوط به تولید کیفی محصولات باغی است که تولید محصولات ارگانیک نیزدر قالب این بودجه قرار دارد.

انجمن محصولات ارگانیک ایران در راستای حمایت از تولید کنندگان محصولات ارگانیک که به صورت طبیعی و بدون استفاده ازکود و سموم شیمیایی تولید می شود ، تاسیس شده و ‌معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای هیئت مدیره این انجمن است.