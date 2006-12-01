  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

نمایشگاه میراث ماندگار شهدا در دانشگاه آزاد بیرجند آغاز به کار کرد

نمایشگاه کتاب میراث ماندگار شهدا باهدف اشاعه فرهنگ مذهبی قرآنی و زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد بیرجند آغاز به کار کرد.

مسئول پایگاه بسیج دانشگاه آزاد بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند این نمایشگاه را شامل 5 بخش دانست و افزود: 300 جلد کتاب با موضوعات سیاسی، علمی، فرهنگی و 200 حلقه سی دی قرآنی و نرم افزارهای درسی در تمام رشته ها در این نمایشگاه عرضه شده است.

نوفرستی نمایشگاه عکس و ماکت هایی از دفاع مقدس را از بخش های دیگر این نمایشگاه دانست و گفت : کتاب های موجود برای اعضای بسیج و دانشجویان با 20 درصد تخفیف و برای بسیجیان فعال با 40 درصد تخفیف ارائه می شود.

وی مدت زمان برپایی نمایشگاه را 2 هفته اعلام کرد و گفت: همزمان با برپایی این نمایشگاه از دانشجویان برای حج نیابتی ثبت نام می شود.

کد مطلب 414434

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها