نمایشگاه میراث ماندگار شهدا در دانشگاه آزاد بیرجند آغاز به کار کرد

مسئول پایگاه بسیج دانشگاه آزاد بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند این نمایشگاه را شامل 5 بخش دانست و افزود: 300 جلد کتاب با موضوعات سیاسی، علمی، فرهنگی و 200 حلقه سی دی قرآنی و نرم افزارهای درسی در تمام رشته ها در این نمایشگاه عرضه شده است.

نوفرستی نمایشگاه عکس و ماکت هایی از دفاع مقدس را از بخش های دیگر این نمایشگاه دانست و گفت : کتاب های موجود برای اعضای بسیج و دانشجویان با 20 درصد تخفیف و برای بسیجیان فعال با 40 درصد تخفیف ارائه می شود.

وی مدت زمان برپایی نمایشگاه را 2 هفته اعلام کرد و گفت: همزمان با برپایی این نمایشگاه از دانشجویان برای حج نیابتی ثبت نام می شود.