استفاده از میدان مافوق صوت برای شناور کردن اشیاء

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه پلی تکنیک در«ژیان» چین با استفاده از میدان های مافوق صوت موفق شدند تا ذرات کوچک، حشرات و حتی ذرات سنگین جیوه را به حالت شناور درآورند.

هدف از تلاش آنها این است که بدانند چگونه هرچیزی را از مواد دارویی گرفته تا آلیاژهای مختلف، می توان بدون کمک گرفتن از ظروف خاص تولید کرد. به گفته دانشمندان چون برخی مواد مورد نظر در ایجاد ترکیبات شیمیایی بسیار خورنده هستند، نمی توان از ظروف موجود در آزمایشگاهها برای تولید آنها استفاده کرد و حتی برخی از آنها بلافاصله با ظروف ترکیبات غیر مورد نظر تولید می کنند. اکنون ایده استفاده از میدان مافوق صوت و حتی انجام چنین واکنش هایی در حال شناور ذهن دانشمندان چینی را مشغول کرده است.

در همین حال ونجون ژائه، از محققان چینی دانشگاه پلی تکنیک این پرسش جالب را مطرح کرده است که چگونه می توان یک حیوان زنده را با استفاده از تکنیک قرار گرفتن در میدان مافوق صوتی در هوا شناور ساخت؟ آیا این شناور شدن حالتی پایدار خواهد داشت؟

از این رو وی و تیم همراهش از یک ساطع کننده مافوق صوت و یک منعکس کننده استفاده کردند تا «فشار صدایی» را میان آنها تولید کنند. این ساطع کننده مافوق صوت امواج صوتی با طول موج 20 میلیمتر ایجاد می کند که از نظر تئوری می توان به وسیله آن به اندازه نیمی و یا کمتر از این طول موج، جانداران را به حالت شناور در هوا در آورد.

پس از آنکه محققان دریافتند این میدان مافوق صوتی عملکرد درستی دارد، آنها از انبرک هایی استفاده کرده و با دقت حشرات را میان ساطع کننده و منعکس کننده قرار دادند.

محققان دریافتند که می توانند مورچه ها، زنبورها، عنکبوت ها، کفش دوزک ها و حتی ماهی ها را نیز تا ارتفاعی کمی بیش از یک اینچ با استفاده از این تکنیک در هوا شناور کنند.

بر اساس گزارش لایوساینس، آنها به هنگام شناور ساختن ماهی و بچه قورباغه در هوا، با استفاده از سرنگ در هر دقیقه آب به میدان مافوق صوتی تزریق می کردند. نتایج این تحقیق جدید در شمار اخیر نشریه «فیزیک کاربردی» به چاپ رسیده است.

محققان چینی امیدوار هستند که از این تکنیک جدید در فعالیت های مربوط به تحقیقات بیوتکنولوژی که شرایط محیطی خاصی را می طلبد، استفاده شود.