آغاز مذاکرات با 3 شرکت چینی برای صادرات LNG

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگوی کوتاه با خبرنگار "مهر" درباره آخرین وضعیت صادرات LNG به کشور چین گفت: برای صادرات گاز مایع به این کشور همزمان با سه شرکت چینی گفتگو می کنیم اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

غلامحسین نوذری افزود : این قراردادها به طور موازی دنبال می شود و با هرقیمتی در این قراردادها به توافق برسیم قیمت به توافق رسیده به مبنایی برای دیگر شرکت های درحال مذاکره تبدیل می شود .

وی تصریح کرد : درنتیجه در این قراردادها باید همه جوانب به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد .

به گزارش مهر ، روز سه شنبه هفته گذشته ایران مذاکرات خود را با شرکت سینوپک چین برای صادرات 5 میلیون تن LNG آغاز کرد که در نهایت به عدم توافق منتهی شد.

قیمت یکی از مهمترین موضوعات مهم ومورد اختلاف در فروش گازمایع ایران محسوب می شود. مذاکرات سینوپک با ایران برای خرید گازمایع طبیعی درحالی انجام می شود که شرکت دولتی "زنگ زونگ" چین نیز برای واردات 110 میلیون تن گاز طبیعی مایع از ایران نیز مذاکره و درپی انعقاد قرارداد است .

این حجم از صادرات گاز طبیعی مایع ایران را از سال 2008 به بعد به یکی از بزرگ‌ترین صادر کنندگان گاز طبیعی مایع تبدیل می کند .