  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر خبر داد :

آغاز مذاکرات با 3 شرکت چینی برای صادرات LNG

آغاز مذاکرات با 3 شرکت چینی برای صادرات LNG

غلامحسین نوذری گفت: برای صادرات گاز " LNG" به چین همزمان با سه شرکت این کشور در حال مذاکره و گفتگو هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگوی کوتاه با خبرنگار "مهر" درباره آخرین وضعیت صادرات LNG به کشور چین گفت: برای صادرات گاز مایع به این کشور همزمان با سه شرکت چینی گفتگو می کنیم اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

غلامحسین نوذری افزود : این قراردادها به طور موازی دنبال می شود و با هرقیمتی در این قراردادها به توافق برسیم قیمت به توافق رسیده به مبنایی برای دیگر شرکت های درحال مذاکره تبدیل می شود .

وی تصریح کرد : درنتیجه در این قراردادها باید همه جوانب به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد .

به گزارش مهر ، روز سه شنبه هفته گذشته ایران مذاکرات خود را با شرکت سینوپک چین برای صادرات 5 میلیون تن LNG  آغاز کرد که در نهایت به عدم توافق منتهی شد.

قیمت یکی از مهمترین موضوعات مهم ومورد اختلاف در فروش گازمایع ایران محسوب می شود. مذاکرات سینوپک با ایران برای خرید گازمایع طبیعی درحالی انجام می شود که شرکت دولتی "زنگ زونگ" چین نیز برای واردات  110 میلیون تن گاز طبیعی مایع  از ایران نیز مذاکره و درپی انعقاد قرارداد است .

این حجم از صادرات گاز طبیعی مایع ایران را از سال 2008 به بعد به یکی از بزرگ‌ترین صادر کنندگان گاز طبیعی مایع تبدیل می کند .

کد مطلب 414448

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها