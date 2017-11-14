دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور در سرچشمه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد قربان ‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور اظهار داشت: جشنواره ستاره های صحنه کشور در سال ۹۵ کلید خورد و در شهر سرچشمه برگزار شد و دومین جشنواره هم از یکم تا سوم آذرماه در شهر سرچشمه برگزار می شود.

وی افزود: طبق فراخوان جشنواره از یکم تا سی ام مهرماه مهلت ارسال آثار بود و فراخوان جشنواره ستاره های صحنه کشور به تمامی ۳۱ استان کشور ارسال شد.

قربان نژاد بیان داشت: در اولین بخش جشنواره سال جاری نمایش چهار بخش کمدی انفرادی شامل استندآپ کمدی، شومنی، تقلید صدا و افکت و سایه بازی برگزار می شود.

دبیر جشنواره ستاره های صحنه کشور در خصوص دومین بخش جشنواره گفت: نمایش میان پرده کمدی که عموما این نوع نمایش ها در برنامه های جنگ شادی با ساده ترین طراحی صحنه و لباس در دومین بخش جشنواره برگزار می شود.

وی تصریح کرد: سومین بخش جشنواره نیز به نمایش های میان پرده کودک و بخش چهارم به نمایش های مهیج مانند طرح دستی، آکروبات و هنرهای مهیج اختصاص دارد.

قربان نژاد با اشاره به اینکه در زمینه سرگرمی‌های نمایشی استان کرمان پیش‌رو است افزود: یکی از اهداف برگزاری جشنواره ستاره های صحنه کشور بسترسازی همکاری مداوم هنرمندان استان‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه در دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور ۲۸ استان شرکت کرده اند، اظهار کرد: استان های کهکیلویه و بویراحمد، ایلام و کردستان نماینده ای را در هیچ بخش از جشنواره نداشتند و شرکت نکردند.

دبیر جشنواره ستاره های صحنه کشور بیان داشت: استان تهران با ۲۷ نماینده بیشترین شرکت کننده را در دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور دارد و استان های کرمان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب بیشترین شرکت کنندگان را در جشنواره سال جاری دارند.

قربان نژاد تصریح کرد: در چهار بخش جشنواره سال جاری مجموعا ۲۳۶ هنرمند و گروه هنری که حداقل سه سال سابقه فعالیت هنری مستمر دارند شرکت کرده اند.

وی در خصوص تعداد هنرمندان در بخش های مختلف جشنواره افزود: در نمایش کمدی انفرادی ۲۰ هنرمند، در بخش نمایش میان‌پرده کمدی ۱۰ گروه، در بخش نمایش کودک ۱۰ گروه و در نمایش‌های مهیج بخش پایانی ۱۳ گروه به جشنواره راه پیدا کردند.

دبیر جشنواره ستاره های صحنه کشور بیان داشت: جشنواره سال جاری از ساعت ۹ صبح دوم آذرماه با آیین افتتاحیه، برگزاری رقابت‌ها، انتخاب منتخبان و مراسم اختتامیه در سوم آذرماه برگزار خواهد شد و همچنین از برگزیدگان در بخش های مختلف نیز تجلیل می‌شود.

قربان نژاد با اشاره به اینکه در دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور هنرمندان شاخص‌تری نسبت به جشنواره سال گذشته شرکت کرده‌اند، گفت: در استان کرمان بحث فرهنگ و هنر مقوله بسیار فقیری است.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه رسانه ها باید به روز شود، گفت: تمامی دستگاه ها دغدغه فرهنگی روی کاغذی دارند اما در عملکردشان چیز دیگری بوده همچنین بودجه‌های دولتی برای فرهنگ و ارشاد بسیار ناچیز است.

قربان نژاد تصریح کرد: از استاندار کرمان خواستار این هستیم که همان‌طور از معین‌های اقتصادی تقاضای تلاش و همکاری در حوزه اقتصادی دارد از آن‌ها بخواهد برای فرهنگ و هنر هم تلاش داشته باشند و همکاری کنند.

دبیر جشنواره ستاره های صحنه کشور بیان داشت: در استان کرمان یک عده هنرمند داریم که خانه نشین هستند و هیچ حامی در استان کرمان ندارند و به دلیل عدم حمایت است که این جشنواره ها را در سرچشمه برگزار می کنیم.