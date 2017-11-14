دلار ۴۱۱۶ تومان شد/سکه طرح قدیم ۷ هزار تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ هزار تومان، طرح جدید ۴ هزار تومان، نیم سکه ۶ هزار تومان و ربع سکه ۵ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۴۰۷ تومان، طرح جدید یک میلیون و ۳۹۶ هزار و ۴۳۲ تومان، نیم سکه ۶۹۷ هزار و ۲۱۶ تومان، ربع سکه ۳۹۷ هزار و ۱۲۳ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۷ هزار و ۷۹ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۳ دلار و ۵۷ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۵ هزار و ۷۷۵ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۱۶ تومان، یورو ۴۸۷۵ تومان، پوند ۵۵۰۰ تومان، درهم امارات ۱۱۲۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۰ تومان است.