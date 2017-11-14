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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

در بازار آزاد تهران؛

دلار ۴۱۱۶ تومان شد/سکه طرح قدیم ۷ هزار تومان گران شد

دلار ۴۱۱۶ تومان شد/سکه طرح قدیم ۷ هزار تومان گران شد

در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ هزار تومان، طرح جدید ۴ هزار تومان و نیم سکه ۶ هزار تومان گران شد؛ همچنین نرخ دلار به ۴۱۱۶ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ هزار تومان، طرح جدید ۴ هزار تومان، نیم سکه ۶ هزار تومان و ربع سکه ۵ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۴۰۷ تومان، طرح جدید یک میلیون و ۳۹۶ هزار و ۴۳۲ تومان، نیم سکه ۶۹۷ هزار و ۲۱۶ تومان، ربع سکه ۳۹۷ هزار و ۱۲۳ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۷ هزار و ۷۹ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۳ دلار و ۵۷ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۵ هزار و ۷۷۵ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۱۶ تومان، یورو ۴۸۷۵ تومان، پوند ۵۵۰۰ تومان، درهم امارات ۱۱۲۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۰ تومان است.

کد مطلب 4144606

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