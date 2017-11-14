زلزله ۳.۲ ریشتر پهله دهلران را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ دهم ریشتر پهله دهلران را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بعد از زلزله بزرگ ۷.۴ ریشتری غرب کشور، تاکنون پس لرزهای متعددی استان ایلام را لرزانده است.