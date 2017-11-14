رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از زمانی که زمین لرزه استان کرمانشاه رخ داده است در لرستان ۳۰ مورد زلزله ثبت شده است اظهار داشت: عمده این زمین لرزه ها زیر ۳.۵ ریشتر بوده است.

وی با اشاره به ثبت یک زمین لرزه ۴.۲ ریشتری در لرستان گفت: عمده این زمین لرزه ها در شهرستان های کوهدشت، دلفان و ... به ثبت رسیده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه مردم از وقوع این پس لرزه ها به هیچ عنوان نگران نباشند چرا که این امر طبیعی است بیان داشت: این پس لرزه ها تا هفته ها و حتی ماههای آینده ادامه دارد و هیچ گونه مشکلی را در پی نخواهند داشت.

آریایی با تاکید بر اینکه این پس لرزه ها و زمین لرزه ها تنها مختص به لرستان نیست بلکه در استان های همجوار مانند همدان و ایلام هم رخ می دهند تصریح کرد: این زمین لرزه ها با بزرگی کم بوده و طبیعی هستند.

وی با بیان اینکه زمین لرزه کرمانشاه بزرگترین زمین لرزه این استان در ۱۰۰ سال اخیر بوده است گفت: کسانی هم که در پی وقوع این زلزله ها منازل مسکونیشان دچار خسارت شده به ادارات بنیاد مسکن در شهرستان خود مراجعه کنند تا اقدام به پیگیری مشکلات آنها شود.