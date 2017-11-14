تحقق وعده ساخت ۹۱۹ کیلومتر خطوط ریلی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیرالله خادمی با اشاره به اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل اظهار داشت: با توجه به رویکرد ریلی دولت یازدهم و دوازدهم، برای احداث خطوط دوم توسط راه‌آهن و خطوط جدید توسط شرکت ساخت و توسعه، برنامه‌ریزی شد.ه است

وی افزود: طبق این برنامه‌ریزی مقرر شده تا در سال جاری، از مجموع پروژه‌های باقیمانده از سال گذشته و پروژه‌های سال جاری، ۹۱۹ کیلومتر ریل آماده بهره‌برداری ‌می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این ۹۱۹ کیلومتر، شامل اتصال خطوط ریلی به ۵ استان کشور می‌شود، گفت: محور خواف ـ هرات برای اتصال ریلی به کشور افغانستان، امسال در حد تعهدات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل انجام می‌شود و همچنین قطعه یزد ـ مهریز به طول ۳۰ کیلومتر از محور یزد ـ اقلید در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل خاطرنشان کرد: به این ترتیب با تکمیل ریل‌گذاری، ۵۱۶ کیلومتر خطوط ریلی ۲۲ استان کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود؛ به‌طوری‌که استان‌ همدان متصل شده، کرمانشاه در حال آماده‌سازی بوده، گیلان حدود ۲۱ کیلومتر از ریل‌گذاری با وجود گلوگاه‌های متعدد باقی مانده و ریل به مرکز استان آذربایجان غربی رسیده و در حال آماده سازی برای بهره‌برداری است. همچنین در استان آذربایجان شرقی هدف، اتصال به بستان‌آباد است که تا به حال ۸۵ کیلومتر ریل گذاری صورت گرفته است.

خادمی با بیان اینکه تا امروز به ۹۰ درصد اهداف رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: به‌طوری‌که ۴۱۰ کیلومتر از ۵۱۶ کیلومتری که سال جاری در دست ریل‌گذاری قرار گرفت به‌علاوه باقی مانده ریل‌گذاری از سال گذشته انجام شده و حدود ۹۴ کیلومتر تا تحقق وعده ۹۱۹ کیلومتر باقی مانده است که با این روند به طور حتم تا پایان سال جاری به اهداف برنامه دست می‌یابیم.