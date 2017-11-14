ارسال ۴۰هزار پتو و ۲کانتینر مواد غذایی به سر پل ذهاب توسط شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به اعزام تجهیزات مورد نیاز از سوی شهرداری تهران به مناطق زلزله زده گفت: ۲ تریلی آب معدنی، ۴ آمبولانس شهر سالم، ۲ کانتینر موادغذایی، ۱۰ آمبولانس از بهشت زهرا، ۱۶۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۴ دستگاه بیل مکانیکی و ۴۰ هزار پتو، ۵۰۰ چادر امدادی و همچنین دارو به سرپل ذهاب ارسال شد.

یزدانی با بیان اینکه بلافاصله بعد از وقوع زلزله شب گذشته در مناطق غربی کشور، شهردار تهران طی تماس تلفنی با مسئولان استان کرمانشاه اطلاعات کامل را دریافت و هماهنگی های لازم را انجام داد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران با تمامی مسئولان ذی ربط از جمله استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه، ستاد حوادث استان و همچنین رییس سازمان مدیریت بحران کشور همکاری داشته و در جریان آخرین اقدامات قرار گرفت.

وی ادامه داد: ضمن اینکه صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بلافاصله بعد از وقوع زلزله به عنوان نماینده شهرداری تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور شرکت کرد. همچنین با مسئولیت ستاد مدیریت بحران شهر تهران یک نماینده از ستاد بحران، یک نماینده از آتش نشانی تهران، یک نماینده از پشتیبانی و خدمات شهری و به همراه چند نفر از نیروی شهر سالم برای بررسی به محل اعزام شدند.

یزدانی با اشاره به اعزام تجهیزات مورد نیاز از سوی شهرداری تهران به مناطق زلزله زده تصریح کرد: ۲ تریلی آب معدنی، ۴ آمبولانس شهر سالم، ۲ کانتینر موادغذایی، ۱۰ آمبولانس از بهشت زهرا، ۱۶۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۴ دستگاه بیل مکانیکی، ۴۰ هزار پتو و همچنین ۵۰۰ چادر امدادی به محل ارسال شد.

وی با بیان اینکه اورژانس شرکت شهر سالم با هماهنگی وزارت بهداشت با تمامی امکانات در محل حاضر می شوند، ادامه داد: این در حالیست که داروهایی همچون سرم، آنتی بیوتیک و داروهای ضد کزاز، اعصاب و روان به سرپل ذهاب ارسال شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خاطر نشان کرد: یک اکیپ آتش نشانی به همراه وسایل ضروری و سبک همچون قیچی و وسایل آهن بری جهت آواربرداری اعزام شدند که تمامی این اعزام ها با هماهنگی استاندار کرمانشاه و معاون عمرانی و حوادث استانداری و شهردار سرپل ذهاب انجام شده است که در نهایت تا ۵ عصر امروز وسایل به محل حادثه می رسند.