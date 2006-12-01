پرداخت حقوق پژوهشی به دانشجویان دکتری / بورسیه 75 درصد دانشجویان دکتری

دکتر "سعید سهراب پور" - رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه صنعتی شریف در سال های اخیر بیشترین تمرکز را بر روی دانشجویان دکتری گذاشته است و در این راستا برای اولین بار به دانشجویان ممتاز دوره دکتری در زمان گذراندن تز حقوق پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: این مبلغ که معادل 300 هزار تومان پیش بینی شده است، به ازای کار تحقیقاتی و به عنوان دستیار پژوهش و پس از آزمون جامع دکتری به دانشجویان اعطا می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در اغلب کشورهای دنیا این روش رایج است، گفت: پرداخت حقوق به ازای کار پژوهشی باعث می شود دانشجوی دکتری دوره تحصیلی خود را سریعتر به اتمام برساند.

وی اظهار داشت: همچنین دانشگاه صنعتی شریف 75 درصد از دانشجویان ممتاز دوره دکتری را در سال جاری بورسیه می کند. سال گذشته 50 درصد از دانشجویان دکتری این دانشگاه بورسیه شدند.