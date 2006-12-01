خطر در کمین دانشگاه های کشورهای در حال توسعه / پیوند ضعیف تولیدکنندگان دانش و کاربران در کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "ای اچ ذاکری" که در اداره مرکز سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل در پاریس سخن می گفت، جوامع بین الملل را به ارائه برنامه های تحقیقاتی مرتبط در کشورهای در حال توسعه فرا خواند.

وی که مدیریت انستیتو مطالعات پیشرفته دانشگاهی سازمان ملل در "یوکوهاما" را برعهده دارد، افزود: بسیاری از دانشگاه های ممالک در حال توسعه از تحقیقات مرتبط با موضوعات جاری جوامع بی بهره اند.

بنا بر گزارش ساینس دیلی، وی با استناد به تحقیق دانشمندان هلندی بیان کرد: در دانشگاه های این کشورها بین مقوله پژوهش و اولویت های توسعه اقتصاد منطقه ای هیچ گونه ارتباطی مشاهده نمی شود و پیوند ضعیفی بین تولیدکنندگان دانش و کاربران و تولید علم و نوآوری وجود دارد.

"ذاکری" گفت: موفقیت بارز دانشگاه های جهانی بهادادن به بحث "خدمات پژوهش" است. دانشگاه ها و تحقیقاتی که انجام می دهند باید با سیاست دولت ها، نیازهای آموزش همگانی و ضروریات جوامع مرتبط باشد. دانشگاه هایی که از این اصل پیروی نکنند محکوم به فنا هستند.

وی ادامه داد: چنانچه از انجام این مسئولیت شانه خالی کنیم، تحقیقات رنگ می بازد و جوامع فقیر همچنان در فقر و عدم برخورداری از عدالت باقی می مانند.