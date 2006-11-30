پاکستان خبر درخواست از ناتو برای به رسمیت شناختن طالبان را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روزنامه تلگراف روزچهارشنبه گزارش داد که خورشید محمود قصوری به همتایان خود در برخی کشورهای عضو ناتو در نشستهای خصوصی گفت : طالبان درحال پیروزی در جنگ افغاستان و ناتو در شرف شکست است .



وزارت امورخارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات وزیر امور خارجه تحریف و سوء تعبیر شده است .



دراین بیانیه آمده است : وزیر امور خارجه پاکستان نگفت که طالبان در حال پیروزی در جنگ افغانستان و ناتو در آستانه شکست است و به هیچ کشوری هم توصیه نکرد نیروی بیشتری به افغانستان اعزام نکنند .



وزارت امور خارجه پاکستان همچنین در این بیانیه تصریح کرد : قصوری تنها بر آن چیزی که پاکستان تمام مدت بر آن تاکید دارد ، مبنی براینکه باید یک استراتژی جامع اتخاذ شود ، متذکر شد .



در این بیانیه آمده است که وزیر امورخارجه پاکستان تاکید کرده است که تنها رویکرد نظامی مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد و این رویکرد باید با رویکردهای سیاسی و اقتصادی ترکیب شود .



در این بیانیه آمده است که قصوری بیان داشت که جامعه بین المللی باید مشوق آشتی ملی باشد و بازسازی وسیعی را در جنوب و جنوب شرق افغانستان و همچنین برخورد با مسئله تجارت مواد مخدر تقبل کند.