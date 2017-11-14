مدودف: تحریمهای آمریکا تاثیری بر اقتصاد روسیه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه اظهار داشت تحریم های جدید آمریکا اساسا تأثیری بر روسیه نخواهد گذاشت، چرا که اقتصاد روسیه خود را با اقدامات محدود کننده سازگار کرده است و دولت مجموعه ای از راه حل های لازم درخصوص اقدامات ناگهانی پیش بینی کرده است.

مدودف گفت: باید ببینیم که تصمیماتی که آمریکایی ها در چارچوب اجرای قانون تحریم های ضد روسیه اتخاذ خواهند کرد چه خواهد بود. به هر حال، ما برای انواع مختلف محدودیت ها آماده هستیم.

وی افزود: اقتصاد ما خود را با حضور در میان بحران های اقتصادی جهانی و اقدامات محدود کننده خارجی تطبیق داده است. بنابراین هیچ چیز جدیدی اتفاق نخواهد افتاد، اما ما ابزارهایی برای تأثیرگذاری در این وضعیت داریم. دولت روسیه دارای مجموعه ای از راه حل ها است که می تواند در صورت هر گونه اتفاق ناگهانی از آنها استفاده شود.

مدودف گفت: سطح روابط آمریکا و روسیه به پایین ترین سطح خود در طول چند دهه اخیر تنزل پیدا کرده است.