گزارش های رسانه ای حاکی از وقوع کودتا در «زیمبابوه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «النشره»، برخی رسانه ها از وقوع کودتای نظامی در جمهوری زیمبابوه در جنوب آفریقا خبر داده اند.

بر اساس این خبر نظامیان ارتش زیمبابوه علیه «رابرت موگابه» رئیس جمهور این کشور کودتا کرده و کاروان نظامیان خیابان های اصلی «هراره» پایتخت این کشور را مسدود کرده اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که دو تانک نظامی در کنار خیابان اصلی منتهی به پایتخت زیمبابوه مستقر شده اند.

پیشتر ژنرال «کنستانتینو شیوینگا» فرمانده ارتش زیمبابوه تهدید کرده بود اگر حزب حاکم این کشور دست از اقداماتی که به گفته او ثبات کشور را بر می زده برندارد، ارتش وارد عمل خواهد شد.

این تهدید ها بعد از تصمیم رابرت موگابه برای برکناری معاونش «ایمرسون مناگاگوا» صورت گرفت. فرمانده ارتش این کشور گفته بود وقتی سخن از حمایت از «انقلاب» باشد همه باید بدانند که ارتش در دخالت تردید نخواهد کرد.

ناظران معتقدند موگابه معاون خود را برکنار کرده تا شرایط را برای روی کار آمدن «گریس موگابه» همسر خود، فراهم کند.