معضلات ترافیکی نسیم شهر توجه جدی میطلبد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شوندی، در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان طی سخنانی اظهار داشت: در مرحله ورود به شهرداری نسیم شهر کارهای موثری جهت خدمت گزاری بیشتر به مردم شهرستان نسیم شهر صورت گرفته است.

شوندی افزود: یکی از مشکلات اساسی شهرستان نسیم شهر موضوع پارکینگ و ساخت و سازها بود که در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته است که امیدواریم ادامه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به زیبا سازی شهری بیان داشت: در این زمینه نیز اقدامات خوبی انجام شده مثل هم سطح سازی که بسیار مشهود است و موضوع دیگر ما در شهرستان مبحث رفع سد معبر را آغاز کرده ایم و در این زمینه نیز نیازمند حمایت و توجه هستیم.

شهردار نسیم بیان داشت: ترافیک ومعضلات ترافیکی نسیم شهر نیز در دستور کار هستند و به طور مثال در خیابان اصلی این شهر قانون ترافیکی و پارک ممنوع به درستی اعمال نمی شود و ترافیک سطح شهر نیز توجه جدی را می طلبد.

شوندی در پایان با اشاره به اینکه برای ایجاد یک شهر زیبا، با فضای سبز کافی و سالم و بدون ترافیک نیاز است که کلیه مسئولین با یکدیگر همکاری های لازم را داشته باشند و اقدام هر مسئول جدیدی در هر حوزه ای کامل کننده و مکمل مسئولین قبل باشد.