به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لی کچیانگ» (Li Keqiang) نخست وزیر چین امروز سه شنبه اعلام کرد: این کشور از آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز دریای چین جنوبی حفاظت خواهد کرد.

نخست وزیر چین که برای شرکت در اجلاس «آسه‌آن» در فیلیپین به سر می برد در این باره به خبرنگاران گفت: چین بزرگ ترین کشور ساحلی دریای چین جنوبی است و کشوری مهم در استفاده از دالان دریایی در این منطقه است؛ لذا پکن علاقه مندی بیشتری برای صلح، ثبات و آزادی کشتیرانی در این دریا در مقایسه با هر کشور دیگری در جهان را دارد.

لازم به ذکر است، چین سال ها است ادعای مالکیت بر منابع دریای چین جنوبی را مطرح کرده است. از سوی دیگر آمریکا به بهانه هایی از قبیل حمایت از کشورهای این منطقه در جزایر مورد مناقشه در برابر چین و نیز قانون کشتیرانی آزاد و در واقع در راستای سیاست مهار پکن، به تنش ها در این منطقه دامن می زند.

در همین راستا، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری در یک مصاحبه مطبوعاتی بر تعهد ایالات متحده در دفاع از جزایر ژاپنیِ مورد ادعای چین، تأکید کرده بود.

وی در این باره گفته بود: باید این را روشن کنم که ما به سیاست طولانی مدتمان در مورد جزایر «سِنکاکو» ادامه خواهیم داد. آمریکا، طبق ماده ۵ از معاهده امنیتی آمریکا- ژاپن، همچنان مالکیت این جزایر توسط ژاپن را به رسمیت خواهد شناخت.

طبق این ماده، آمریکا باید از قلمرو دولت ژاپن، که جزایر سنکاکو هم جزء آن است، دفاع کند. این در حالی است که چین این مجمع الجزایر که در دریای چین شرقی واقع شده و غیرقابل سکونت است را از آنِ خود می داند.