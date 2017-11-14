درخواست نخست وزیر فرانسه برای بازگشت آزادانه «حریری» به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، «‏ادوارد فیلیپ» نخست ‏وزیر فرانسه امروز سه شنبه ‏خواستار آزادی عمل«سعد الحریری» برای بازگشت به لبنان شد.

نخست ‏وزیر فرانسه که در پارلمان کشورش سخن می گفت، در ادامه افزود: مسأله مهم در این خصوص این است که حریری بتواند آزادانه به کشورش بازگردد تا موضع خود را مطابق با قانون اساسی لبنان آشکار کند.

«‏ادوارد فیلیپ» در ادامه تصریح کرد که استفعای حریری از عربستان آغازگر «دوران پرابهامی بوده است که باید هرچه سریعتر به پایان برسد».

لازم به ذکر است، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان که چندی پیش به عربستان سعودی سفر کرده بود، به ناگاه اعلام کرد که از سِمت خود استعفا می دهد؛ اقدامی که با عدم بازگشت وی به کشورش ابهامات زیادی را درباره ماهیت این کناره گیری در محافل سیاسی و بین المللی ایجاد کرده است.