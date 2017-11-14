توقیف ۲۱ هزار کمپوت قاچاق در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد نورمحمدی بعد از ظهر سه شنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اطلاع ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر انتقال کمپوت قاچاق در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ماموران با انجام کار اطلاعاتی خودرو حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند بیان داشت: ماموران پس از توقیف خودرو در بازرسی از آن تعداد ۹۵۰ کارتن حاوی ۲۱ هزار قوطی کمپوت قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ نورمحمدی خاطر نشان کرد: با توجه به دلایل و شواهد، متهم قاچاق بودن کمپوت ها را مورد تایید قرار داد و بیان داشت که قصد فروش آنها را در بازار داشته است.

وی با اشاره به اینکه در اسن راستا یک دستگاه کامیون توقیف شد اظهار داشت: متهم به همراه کالای قاچاق مکشوفه پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان خاطر نشان کرد : مقابله جدی با قاچاق کالا در شهرستان به جهت حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از وارد کردن کالای خارجی به صورت جدی در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست می شود در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر چه سریعتر به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.