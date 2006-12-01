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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵

/ تلاش برای دستیابی به اطلاعات ارزشمند در مورد خورشید /

موفقیت کاوشگر ژاپنی در ارسال تصاویری جذاب از فوران های خورشیدی

موفقیت کاوشگر ژاپنی در ارسال تصاویری جذاب از فوران های خورشیدی

دانشمندان ژاپنی از عملکرد فضاپیمای "هینودی" که برای بررسی جو خورشید از ماه سپتامبر در مدار قرار گرفته ابراز خوشنودی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاوشگر تصاویری از نزدیک خورشید تهیه کرده و محققان امیدوارند با بررسی آن به اطلاعات ارزشمندی درخصوص فعالیت این ستاره دست یابند.

هدف اصلی فضاپیمای "هینودی" بررسی فوران های خورشیدی یا انفجارات عظیم جو این ستاره است. این سفینه در ابتدا با نام "سولار - بی" پرتاب شد اما به "هینودی" که در زبان ژاپنی به طلوع خورشید معروف است، تغییر نام داد.

بنا بر گزارش بی بی سی، تصاویر جدید که رنگی شده و به صورت فیلم درآمده، رفتار لکه های خورشیدی را نمایان می سازد. این لکه ها نقاطی خنک تر روی سطح خورشیدند و از فعالیت های مغناطیسی سختی برخوردار هستند.

کاوشگر "هینودی" مشاهدات همزمان و پیوسته ای از بخش های نوری، تشعشعات ایکس و ماوراء بنفش طیف الکترومغناطیس انجام می دهد.

دانشمندان قصد دارند چگونگی انتشار تغییرات میدان مغناطیسی سطح خورشید از میان لایه های اتمسفر خورشیدی برای تولید فوران ها را مورد بررسی قرار دهند.

فوران ها پدیده هایی فراتر از جاذبه های دیدنی هستند که ذرات و تشعشعاتی را به طرف زمین پرتاب می کنند و امکان برقراری ارتباط با فضانوردان را مختل ساختند.

کد مطلب 414506

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