  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۱۱

اسد: ملی گرایی خط اصلی دفاع در برابر تهاجم فکری و فرهنگی است

اسد: ملی گرایی خط اصلی دفاع در برابر تهاجم فکری و فرهنگی است

رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که تهاجم های فرهنگی و فکری غرب به دنبال تبدیل کردن ما به ابزاری بی اراده برای اجرای طرح و برنامه های ایجاد شده در خارج از کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که خطوط دفاعی هر جامعه در برابر تهاجم فرهنگی و فکری تعلقات ملی آن جامعه است.

به گفته او تهاجم فرهنگی و فکری با هدف تبدیل کردن ما به ابزاری بی اراده برای اجرای طرح و برنامه هایی که در خارج از کشور ایجاد می شود، صورت می گیرد.

رئیس جمهور سوریه در نشست عربی برای مقابله با ائتلاف آمریکا-صهیونیسم-ارتجاع و حمایت از مقاومت مردم فلسطین که با حضور گروهی از جریان های ملی و عربی در دمشق برگزار می شود تأکید کرد که «قومیت عربی» مفهومی متمدن و جامع است که همه طوائف، ادیان و گروه ها را در بر می گیرد.

وی تأکید کرد که قومیت و زبان عربی به صورت همزمان همه گروه ها و طوائف را در بر می گیرد و با این حال ویژگی های هر کدام را به صورت جداگانه حفظ می کند.

رئیس جمهور سوریه همچنین اعلام کرد که هدف اصلی از جنگ سوریه، بازگرداندن این کشور و منطقه قرن‌ها به عقب است.

کد مطلب 4145065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها