درمان نیمی از مصدومین زلزله در بیمارستان شهدای کرمانشاه

میثم حجتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زلزله رخ داده در استان و آماده باش مراکز درمانی تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در راستای کمک رسانی به مصدومین حادثه به دستور نوربخش، مدیر عامل تامین اجتماعی جلسه کمیته بحران با حضور تقی زاده، معاون تامین اجتماعی کشور، مدیرکل تامین اجتماعی استان، کمیته بحران مدیریت درمان استان، و تیم اعزامی از سازمان تامین اجتماعی کشور تشکیل شد، در دفتر پرستاری بیمارستان شهدا کرمانشاه برگزار شد.

وی در ادامه به تشریح نحوه رسیدگی به حادثه دیدگان پرداخت و از آمادگی مدیریت درمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات به زلزله زده گان استان خبر داد.

این مسئول همچنین از بستری و درمان نیمی از مصدومین انتقالی زلزله به بیمارستان های کرمانشاه، در بیمارستان شهدا به عنوان مرکز ترومای تامین اجتماعی استان خبر داد.

وی تصریح کرد: ۵۲۵ مصدوم در بیمارستان شهدای کرمانشاه و ۵۵ مصدوم دیگر نیز در بیمارستان حضرت معصومه(س) بستری و مورد مداوا قرار گرفتند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: ۳۱۵ جراحی و پروسیجر روی مصدومان زلزله انجام شد.

حجتی پور خاطرنشان کرد: در شب نخست انتقال مجروحان به بیمارستانهای تامین اجتماعی کرمانشاه نیز ۷۰۰ پرس غذای گرم بین مصدومان توزیع شد.

حجتی پور تصریح کرد: طی هماهنگی که بامرکزEoc دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شده، مقرراست هماهنگی جهت ارسال تجهیزات، پرسنل و پزشک در صورت نیاز برای کمک به مصدومان از مدیریت درمان استان ایلام نیز انجام شود.

وی همچنین از ارسال تجهیزات و آمبولانس وپرسنل از مدیریت درمان استان همدان قدردانی کرد و گفت: از مدیر درمان‌های تامین اجتماعی استانهای البرز، فارس، خوزستان، ایلام، کردستان و لرستان نیز برای کمک به مصدومان حادثه استان کرمانشاه و ارسال تجهیزات اعلام آمادگی شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: اعضا کمیته بحران تامین اجتماعی نیز در جلسه ذکر شده به ارائه گزارشی از برنامه های خود و پیشنهادات در کمک به مصدومان پرداختند.

وی در پایان گفت: آقای تقی زاده نیز به نمایندگی از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمادگی این سازمان را برای یاری رسانی به آسیب دیده‌گان حادثه زلزله کرمانشاه اعلام کردند.