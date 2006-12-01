حسن میرچولی، تهیه کننده این برنامه، در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به مضمون اثر گفت: "بخشی از این برنامه به انعکاس مناسبت های سال دارد. یعنی در روز بیمه، روز هوای پاک و سایر روزها در برنامه ای این روز را معرفی می کنیم. برای نمونه در روز هوای پاک در خصوص آلاینده های هوا، عوامل ایجاد کننده مشکلات زیست محیطی و سایر امور توضیحاتی ارایه می شود."



وی خاطرنشان کرد: "ما در نظر داریم به مناسبت روز هوانوردی که مصادف با 16 آذر است برنامه ای تحت همین عنوان ارایه کنیم که اطلاعاتی در خصوص علم هوانوردی و نخستین پرواز هواپیما در ایران که به سال 1292 هجری شمسی برمی گردد به وسیله تصاویر مختلف ارایه کنیم."



این تهیه کننده در ادامه با اشاره به انعکاس رویدادهای علمی یا اقتصادی کشور در این برنامه توضیح داد: "بخشی دیگر از برنامه به ارایه گزارش هایی در خصوص همایش ها، سخنرانی ها یا سایر مراسم و رویدادهایی دارد که در خصوص دو موضوع اصلی برنامه در کشور برگزار می شود. برای نمونه ما برنامه ای تحت عنوان "فن آوری و تجهیزات رسانه" داشتیم که به نمایشگاهی با همین عنوان می پرداخت."



میرچولی ضمن بیان اینکه متن برنامه به وسیله سیدحسین رجایی دوست و هادی جعفری نوشته می شود، اظهار داشت: "ما در هر قسمت از برنامه به فراخور موضوع از نویسندگان مختلف استفاده می کنیم. برای نمونه در برنامه مربوط به روز هوانوردی متن برنامه را مهندس آریایی پور می نویسد که از اساتید رشته هوانوردی است. در عین حال از دو نویسنده ثابت هم استفاده می کنیم که متن برخی از قسمت های برنامه را ارایه می کنند."



وی در خصوص مدت زمان ارایه هر قسمت از برنامه اعلام کرد: "ما هر قسمت را بین 10 تا 20 دقیقه ارایه می کنیم. البته گاه به فراخور موضوع سه برنامه 10 دقیقه ای یا دو برنامه 15 دقیقه ای برای پخش آماده می کنیم که این مساله بستگی به شرایط موضوع دارد."



در مجموعه برنامه "مناسبت های علمی و اقتصادی" مریم مهدی نیا کارگردانی، صادق مختاری تدوین، فریدون مسروری تصویربردار، ولی عزیزخانی دستیار و محمد نوابی مطلق مدیر برنامه هستند. این برنامه تلویزیونی در قالب 50 قسمت ارایه خواهد شد و به سفارش گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما ارایه می شود.

کد مطلب 414512