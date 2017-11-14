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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۵۱

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان:

۲۷۰۰ تخته چادر از لرستان به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ارسال شد

۲۷۰۰ تخته چادر از لرستان به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ارسال شد

خرم آباد - مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان از ارسال دو هزار و ۷۰۰ تخته چادر به استان زلزله زده کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وقوع زمین لرزه ۷.۳ ریشتری اظهار داشت: این زمین لرزه استان های غربی کشور از جمله کردستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه را لرزاند و بیشترین خسارت را ما در شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب کرمانشاه را داشتیم.

وی با بیان اینکه در این راستا عوامل امدادی، تیم های عملیاتی، آوار برداری، جستجو و سگ های زنده یاب از لرستان به این استان ارسال شد گفت: همچنین به طور همزمان درخواست تیم های درمان اضطرای از لرستان شد که ما یک تیم پنج نفره را در این زمینه شامل دو پزشک، یک پیراپزشک، یک ماما و یک تکنسین دارویی را به منطقه اعزام کردیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان با اشاره به ارسال دو هزار و ۷۰۰ تخته چادر و هفت هزار تخته پتو از لرستان به کرمانشاه بیان داشت: همچنین اقلام خوراکی مانند کنسرو، خرما، بیسکویت، نان و آب معدنی نیز در حال ارسال است.

رضایی بیان داشت: در مجموع ۴۶ نیروی هلال احمر لرستان در منطقه زلزله زده کرمانشاه مستقر هستند.

کد مطلب 4145126

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