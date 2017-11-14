به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وقوع زمین لرزه ۷.۳ ریشتری اظهار داشت: این زمین لرزه استان های غربی کشور از جمله کردستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه را لرزاند و بیشترین خسارت را ما در شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب کرمانشاه را داشتیم.

وی با بیان اینکه در این راستا عوامل امدادی، تیم های عملیاتی، آوار برداری، جستجو و سگ های زنده یاب از لرستان به این استان ارسال شد گفت: همچنین به طور همزمان درخواست تیم های درمان اضطرای از لرستان شد که ما یک تیم پنج نفره را در این زمینه شامل دو پزشک، یک پیراپزشک، یک ماما و یک تکنسین دارویی را به منطقه اعزام کردیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان با اشاره به ارسال دو هزار و ۷۰۰ تخته چادر و هفت هزار تخته پتو از لرستان به کرمانشاه بیان داشت: همچنین اقلام خوراکی مانند کنسرو، خرما، بیسکویت، نان و آب معدنی نیز در حال ارسال است.

رضایی بیان داشت: در مجموع ۴۶ نیروی هلال احمر لرستان در منطقه زلزله زده کرمانشاه مستقر هستند.