روستاهای نزدیک سرپل ذهاب در گیلانغرب تخریب صد درصدی شده اند

شهبازپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حجم خسارتهای وارده به شهرستان گیلانغرب بسیار بالا است؛ بسیاری از روستاها بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده اند با این حال امداد رسانی خاصی به مصدومان آن انجام نشده است.

وی افزود: در این هوای سرد مردم شهرستان گیلانغرب بدون سرپناه به سر می برند اما تاکنون حتی یکی از مسئولان کشوری به این منطقه نیامده اند در حالی که شماری از روستاهای نزدیک به سرپل ذهاب در این شهرستان به طور کامل تخریب شده است.

شهبازپور روستای سلمان خالدی را از جمله روستاهای صد درصد تخریب شده دانست و گفت: بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد روستاهای نزدیک شهرستان سرپل ذهاب تخریب شده اند.

وی از کمبود چادر و آب سالم خبر داد و گفت: آب شرب در این شهرستان همچنان قطع است و آب در برخی از روستاها گل آلود است.

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان گیلانغرب عنوان کرد: با وجود اینکه قرار بود نیروهای هلال احمر شب گذشته محموله چادری را به این شهرستان برسانند اما تاکنون این امر محقق نشده است.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان شد و افزود: دستگاه زلزله نگار در این شهرستان سوخته است بنابراین زلزله های این منطقه ثبت نمی شود اما این به معنای عدم وقوع زلزله نیست بنابراین مسئولان از گیلانغرب نیز بازدید به عمل آورند.