مریل استریپ به جمع بازیگران "بازگردانی" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این هنرپیشه که امسال با فیلم "شیطان پرادا می پوشد" یکی از بخت های دریافت تندیس اسکار بهترین هنرپیشه زن است، موافقت خود را برای بازی در تریلر سیاسی "بازگردانی" اعلام کرد.



این اثر شرح حال تحلیلگر سیا را در محوریت دارد که در قاهره زندگی می کند و زمانی که می بیند پلیس مخفی مصر یک شهروند خارجی را بازجویی می کند، درمی یابد کنترل زندگی اش را از دست داده است. ویترسپون نقش همسر این شهروند را بازی می کند و نقش مامور دولتی به استریپ واگذار شده است. از دیگر بازیگران پروژه می توان به الن ارکین اشاره کرد.



فیلمبرداری "بازگردانی" در حال حاضر در لس آنجلس در جریان است و در لوکیشن های واشینگتن، مراکش و آفریقای جنوبی ادامه می یابد. گاوین هود، کارگردان فیلم تحسین شده "تسوتسی"، ساخت این اثر را بر عهده دارد. از دیگر پروژه های استریپ می توان به "شیرهایی برای بره ها" اشاره کرد که شاهد همکاری او با تام کروز و رابرت ردفورد است.