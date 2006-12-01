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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱

مربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با مهر :

کار سختی در دوحه پیش رو داریم / همه کشتی گیران شانس کسب مدال دارند

کار سختی در دوحه پیش رو داریم / همه کشتی گیران شانس کسب مدال دارند

امیر توکلیان گفت: با توجه به حساسیت بالای بازیهای آسیایی تیم ملی کشتی کار سختی در این دوره از رقابتها پیش رو خواهد داشت.

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت : رده بندی کشورها براساس کسب مدال باعث افزایش حساسیت مسابقات گردیده و از آنجاییکه مدالهای زیادی در مسابقات کشتی بازیهای آسیایی دوحه توزیع خواهد شد لذا برخی از کشورها مانند قزاقستان و قرقیزستان با در اختیار گرفتن کشتی گیران روس تبار به دنبال بالا کشیدن خود در رده بندی توزیع مدالها هستند.

توکلیان درادامه افزود : تیم ملی کشتی در شرایط بسیار خوبی بسر می برد و پس از پشت سرگذاشتن 4 مرحله اردو در وضعیت مطلوبی قرار دارند وکادر فنی نیزتمام تلاش خود را انجام داده تا بتواند تیم قدرتمندی را به مسابقات اعزام نماید.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: هرچند رقابت در کشتی های بازیهای آسیایی بسیار بالا خواهد بود ولی همه کشتی گیران اعزامی از شانس کسب مدال برخوردارند و اگر تیم ملی کشتی آزاد دراین  بازیها 3 مدال طلا کسب کند ، چهره موفقی داشته که امیدوارم این اتفاق را شاهد باشیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در خاتمه تصریح نمود: به هر حال کشتی گیران تیم ملی از هیچ کوششی برای کسب مدال در مسابقات دوحه دریغ نخواهند کرد و آماده اند تا از آبروی کشتی کشور در آسیا دفاع کنند. 

کد مطلب 414528

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