کار سختی در دوحه پیش رو داریم / همه کشتی گیران شانس کسب مدال دارند

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت : رده بندی کشورها براساس کسب مدال باعث افزایش حساسیت مسابقات گردیده و از آنجاییکه مدالهای زیادی در مسابقات کشتی بازیهای آسیایی دوحه توزیع خواهد شد لذا برخی از کشورها مانند قزاقستان و قرقیزستان با در اختیار گرفتن کشتی گیران روس تبار به دنبال بالا کشیدن خود در رده بندی توزیع مدالها هستند.

توکلیان درادامه افزود : تیم ملی کشتی در شرایط بسیار خوبی بسر می برد و پس از پشت سرگذاشتن 4 مرحله اردو در وضعیت مطلوبی قرار دارند وکادر فنی نیزتمام تلاش خود را انجام داده تا بتواند تیم قدرتمندی را به مسابقات اعزام نماید.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: هرچند رقابت در کشتی های بازیهای آسیایی بسیار بالا خواهد بود ولی همه کشتی گیران اعزامی از شانس کسب مدال برخوردارند و اگر تیم ملی کشتی آزاد دراین بازیها 3 مدال طلا کسب کند ، چهره موفقی داشته که امیدوارم این اتفاق را شاهد باشیم.