  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

تا پایان ماه جاری آغاز می شود ؛

پخش تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در شبکه های CNN و BBC

پخش تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در شبکه های CNN و BBC

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از آغاز پخش تبلیغات تلوزیونی از جاذبه های ایران تا پایان آذر ماه در شبکه های خارجی BBC و CNN خبر داد.

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص معرفی جاذبه های گردشگری ایران در کشورهای خارجی افزود: به منظور جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم ، بر اساس برنامه ریزی و اقدامات انجام شده در سال جاری قرار است جاذبه ها و آثار تاریخی و باستانی موجود در ایران در چندین شبکه تلویزیونی در کشورهای مختلف آغاز شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در کشورهای عربی ، مالزی و ترکیه نیز از جاذبه ها و آثار تاریخی کشور تیزر و بیلبردهایی تهیه و در سح این کشورها به نمایش گذاشته خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ؛ نقش معرفی و تبلیغ جاذبه ها را در جذب توریست بسیار موثر دانست و تاکید کرد: البته تبلغات در شبکه تلوزیونی الجزیره مدتی است آغاز شده و در کشورهای دیگر نیز تا پایان این ماه آغاز خواهد شد و به طور حتم شاهد رشد چند برابری تعداد گردشگران ورودی به کشور خواهیم بود.

ملک زاده در خصوص بودجه تبلیغات گردشگری گفت: در سال جاری 10 میلیون دلار به منظور تبلیغات گردشگری در شبکه های ماهواری کشورهای مختلف و همچنین ساخت تیزر اختصاص داده ایم.

کد مطلب 414530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها