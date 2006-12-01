پخش تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در شبکه های CNN و BBC

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص معرفی جاذبه های گردشگری ایران در کشورهای خارجی افزود: به منظور جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم ، بر اساس برنامه ریزی و اقدامات انجام شده در سال جاری قرار است جاذبه ها و آثار تاریخی و باستانی موجود در ایران در چندین شبکه تلویزیونی در کشورهای مختلف آغاز شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در کشورهای عربی ، مالزی و ترکیه نیز از جاذبه ها و آثار تاریخی کشور تیزر و بیلبردهایی تهیه و در سح این کشورها به نمایش گذاشته خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ؛ نقش معرفی و تبلیغ جاذبه ها را در جذب توریست بسیار موثر دانست و تاکید کرد: البته تبلغات در شبکه تلوزیونی الجزیره مدتی است آغاز شده و در کشورهای دیگر نیز تا پایان این ماه آغاز خواهد شد و به طور حتم شاهد رشد چند برابری تعداد گردشگران ورودی به کشور خواهیم بود.

ملک زاده در خصوص بودجه تبلیغات گردشگری گفت: در سال جاری 10 میلیون دلار به منظور تبلیغات گردشگری در شبکه های ماهواری کشورهای مختلف و همچنین ساخت تیزر اختصاص داده ایم.