‌امروز شاهد علاقه عجیب مردم دنیا به انقلاب اسلامی هستیم/ نومحافظه کاران آمریکایی در تلاش برای ایجاد یک جنگ صلیبی جدید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وی روز پنجشنبه در این نشست با اشاره به نتایج انتخابات اخیر آمریکا و شکست جمهوری خواهان گفت: دموکرات ها و جمهوری خواهان از نظر کلیات سیاستها خیلی متفاوت نیستند، بیشترین جنگها در زمان دموکرات ها بوده است؛ مثلا جنگ کره را ترومن راه انداخت و آیزنهاور تمام کرد.

معاون پژوهشی وزارت امور خارجه مسئله هسته ای ایران، بحران افغانستان، عراق و لبنان را از مهمترین نقاط چالش آفرینی برای آمریکا توصیف کرد و گفت: در شرایط فعلی جبهه بندی جدیدی در مقابل قدرت گیری فزاینده جمهوری اسلامی توسط آمریکا درحال تشکیل است.

وی افزود: سفر اخیر چنی معاون رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اردن نمونه ای از این تلاش آمریکا است .

آمریکاییها به این جمع بندی رسیده اند که در عراق اوضاع کاملا فاجعه آمیز است و امکان هیچ گونه پیروزی وجود ندارد و آمریکا مجبور است با سوریه و ایران که قبلا آنها را محور شرارت خوانده بود مذاکره کنند

محمدی با اشاره به جنگ 33 روزه لبنان خاطرنشان کرد: این جنگ باصلاح نیابتی بود یعنی می خواستند به وسیله اسرائیل بازوهای انقلاب اسلامی در خارج را قطع کنند.

معاون پژوهشی وزارت امور خارجه گفت: شکست نومحافظه کاران را نباید به معنی پیروزی دموکراتها درنظرگرفت، بلکه شکست گرایش افراطی نومحافظه کاران بود و الان به نظر می رسد نوعی سیاست اعتدال گرایی هم بر دموکرات ها و هم بر جمهوری خواهان حاکم خواهد بود.

محمدی پیش بینی کرد این فضای سیاسی تا دو سال آینده بر فضای انتخاباتی آمریکا حکم فرما شود.

وی با اشاره به سیاست آمریکا درافغانستان گفت: به نظر می رسد آمریکا سعی می کند خودش را از صحنه افغانستان کنار بکشاند و ناتو را بیشتر درگیر افغانستان کند.

معاون پژوهشی وزارت امورخارجه گفت: آمریکاییها به این جمع بندی رسیده اند که در عراق اوضاع کاملا فاجعه آمیز است و امکان هیچ گونه پیروزی وجود ندارد و آمریکا مجبور است با سوریه و ایران که قبلا آنها را محور شرارت خوانده بود، مذاکره کنند.

محمدی گفت: ادامه وضعیت فعلی به نفع ماست چون اگر بخواهند در عراق امنیت ایجاد کنند این به نفع ایران است حتی اگر عراق را تجزیه هم کنند ما ضرر نمی کنیم و این باعث قدرت گیری شیعیان می شود.

این کارشناس امور بین الملل با اشاره به بن بست موجود در آمریکا در قبال برخورد با ایران اظهار داشت: اگر بخواهند با ایران مذاکره کنند بی شک باید این مذاکره همه جانبه باشد و آنها پرونده هسته ای ایران را به آژانس برگردانند و پروژه تغییر رژیم را کنار بگذارند و جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند.

محمدی افزود: البته در صورت مذاکره با آمریکا اولین ضرر متوجه اسرائیل می شود و روس ها هم تمایلی به این کار ندارند چون الان بیشترین سود را از وضعیت فعلی هسته ای می برند.

معاون پژوهشی وزارت خارجه اظهار داشت : البته تا دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مذاکره ای صورت نخواهد گرفت و این برای ما بهترین حالت است و زمان به نفع ماست.

تحریم ایران نفت را به بالای 100 دلار می رساند و اگر تنگه هرمز هم بسته شود نفت تا 200 دلار خواهد رفت

محمدی با اشاره به قدرت رسیدن نیروهای ضد آمریکایی در نقاط مختلف جهان گفت: امروز شاهد رغبت و علاقه عجیب مردم دنیا نسبت به انقلاب اسلامی هستیم.

محمدی ضمن اشاره به تلاش نو محافظه کاران آمریکایی برای ایجاد یک جنگ صلیبی جدید گفت: البته افکار عمومی غرب با این تز مخالف است ، مردم جهان دیگر سلطه پذیر نیستند ولی در میان روشنفکران ما هنوز حالت رغب و وحشت از غرب وجود دارد.

وی تاکید کرد: حرکتی که از 27 سال پیش با عنوان بیداری اسلامی شکل گرفته روز به روز در حال گسترش است و این قابل توقف نیست و به نفع غرب است که آن را به رسمیت بشناسد.

محمدی در خصوص ملاقات اخیر جواد ظریف و جیمزبیکر وزیر امور خارجه سابق آمریکا در نیویورک گفت: دراین ملاقات آقای ظریف شنونده بود به هر حال آمریکا باید بهایی را بپردازد تا ایران برای مذاکره آماده شود و کمترین آن این است که روند صدور قطعنامه ها در شورای امنیت متوقف شود.

وی افزود: دولت نهم مبالغ قابل توجهی را برای مقابله با سیاست های نفوذ گرایانه آمریکا اختصاص داده است و این کمکها را در توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند مصرف می کند.

معاون پژوهشی وزارت امور خارجه ضمن بی فایده دانستن تحریم ایران گفت: تحریم ایران نفت را به بالای 100 دلار می رساند و اگر تنگه هرمز هم بسته شود نفت تا 200 دلار خواهد رفت.

وی در پایان سخنان خویش اظهار داشت: ما امروز به سمت یک نوع هماهنگی و یکپارچگی در کلیه اجزای سیاست خارجی پیش می رویم که این در طول تاریخ انقلاب بی سابقه است.