به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدموسی حسینی مجد بعدازظهر چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ۲۸ صفر و سالگرد رحلت پیامبر اکرم(ص) هیئت رزمندگان اسلام و جمع کثیری از مردم، از مقابل حسینیه آیت الله خامنه ای و دفتر امام جمعه به سمت مسجد جامع این شهرستان به اقامه عزا خواهند پرداخت.

وی افزود: قبل از شروع نماز جمعه در روز ۲۸ صفر، مداحی، قرائت زیارت پیامبر(ص)، سینه زنی و ذکر مصیبت توسط مداحان خبره شهرستان انجام می شود.

امام جمعه اسدآباد عنوان کرد: در روز یکشنبه و همزمان سالروز شهادت امام رضا(ع) نیز برنامه عزاداری و سینه زنی در مکان امامزاده سیدان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه به دنبال سخنران معروف و خبره برای مراسم ۳۰ صفر هستیم، تاکید کرد: مراسم شهادت امام رضا(ع) باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

رئیس کتابخانه های شهرستان اسدآباد نیز در این جلسه گفت: با همراهی سایر دستگاه های اجرایی شهرستان، ۹۰ عنوان برنامه تاکنون در اسدآباد برگزار شده است.

مهدی مرادیان تمجید با بیان اینکه عضویت در کتابخانه های اسدآباد رایگان است، افزود: شهرستان اسدآباد دارای ۳ هزار و ۲۰۰ عضو فعال و بیش از ۵۰ هزار نسخه کتاب است.

مرادیان تمجید عنوان کرد: فضای کتابخانه شهرستان، ۱۳۰۰ متر بوده که برای شهرستان بسیار کم است.

وی با اشاره به کتابخانه استاندارد شهرستان، بیان کرد: تنها کتابخانه استاندارد استان همدان در اسدآباد وجود دارد که به دلیل نبود اعتبارات، این مجتمع هیچ پیشرفتی نداشته است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان اسدآباد عنوان کرد: توسعه کتابخانه شهید رجایی یکی از مهمترین پروژه های نهاد کتابخانه های اسدآباد محسوب می شود که به تازگی اعتباری برای پیشرفت این پروژه اختصاص یافته است.

وی افزود: به محض یافتن پیمانکار مناسب برای اجرای پروژه، کار ساخت و توسعه کتابخانه شهید رجایی آغاز می شود.

