یادواره ۳۸۵ شهید دانشجوی فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی فارس، اسماعیل قزل‌سفلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری دومین یادواره سرداران و ۳۸۵ شهید استان فارس، گفت: این یادواره شهدا هر دو سال یک بار برگزار شود و در دو سال آینده نیز این سنت ادامه می‌یابد.

قزل‌سفلی افزود: اختتامیه یادواره ۳۰ آذر ۹۶ برگزار می‌شود که قبل از آن نیز ۷۰ یادواره شهرستانی برگزار و در آن به مولفه هنر و رسانه توجه ویژه می‌شود.

وی بیان کرد: تا پایان امسال نیز هفت جشنواره در عرصه‌های مختلف از جمله رسانه، صالحین و سایر موارد برگزار می‌شود.

فرمانده بسیج دانشجویی استان فارس تصریح کرد: قبل از برگزاری نخستین یادواره ی شهدای دانشجو آمار شهدا کامل نبود که پس از برگزاری یادواره این آمار کامل شد و امروز پنج شهدای حرم به آن افزوده شده است.

قزل‌سفلی خاطرنشان کرد: امروز در موضوع آثار شهدای دانشجو و حتی یافتن آدرس آنان با مشکل روبرو هستیم و این نشان می‌دهد تاکنون دیداری با خانواده‌ها صورت نگرفته است.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به دنبال شناسایی تخصص شهدای دانشجو هستیم تا بیش از پیش به معرفی آنان بپردازیم.

فرمانده بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه ۱۳۰ شهید دانشجوی استان فارس متعلق به شیراز است تصریح کرد: تا به امروز آمار تفکیک شهدای دانشجو به لحاظ واحدهای دانشگاهی آنان نداریم که این مهم نیز در دست اقدام است تا هر دانشگاه بتواند یادواره شهدای دانشجویی را برگزار کند.

وی همچنین از تولید آثار هنری از جمله موسیقی، تئاتر و سایر رشته‌های هنری خبر داد و افزود: در بحث رسانه نیز یادواره مجازی و رسانه شهدای دانشجو برگزار می‌شود.

فرمانده بسیج دانشجویی استان فارس در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در وزارت علوم و وزارت بهداشت در برگزاری یادواره شهدای دانشجویی در استان‌ها مسئولیت و رئیس یادواره بر عهده دانشگاه مادر و دبیر یادواره نیز بسیج دانشجویی است.