هیچکس نمی داند چرا از تیم ملی خط خورده ام/ برای حضور در دوحه خیلی تلاش کرده بودم

عضو تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات جهانی ژاپن پس از حذف از تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از آنکه شنیدم ازتیم ملی کنار گذاشته شده ام با رئیس فدراسیون صحبت کردم و ازاو خواستم دلیل قانع کننده ای برای خط زدن من بیان کند ولی ایشان چیزی نداشتند که بگویند.

وی ادامه داد: در مسابقات جهانی غیر از بازی اول درسایر بازیها خوب بازی کردم. در تمرینات نیز حضوری فعال داشتم و چنان تمرین کردم که خط نخورم ولی نمی دانم چرا این تصمیم گرفته شد. من 9 ماه در بدترین شرایط دراردوی تیم ملی حاضر شده و سخت تمرین کردم تا در دوحه به میدان بروم ولی خیلی راحت از کنارمن گذشتند . این در حالیست که در اوج آمادگی بدنی و روحی قرارداشتم.

بازارگرد در جواب این سوال که دلیل مربیان در این رابطه چیست؟ گفت: با حیدری صحبت کردم. ایشان گفتند من می خواستم تو درتیم باشی ولی نمی دانم چه کسی این کار را کرد. از این جواب مشخص می شود که هیچکس نمی داند چه اتفاقی افتاده و از هر کسی هم که سوال کردم جواب درستی نگرفتم .

بازیکن فصل پیش سایپا درمورد آخرین وضعیت خود در لیگ گفت: اکنون که در وضعیت روحی مناسبی نیستم ولی بعد از این مدت در مورد آن تصمیم می گیرم چرا که به دلیل کاهش بودجه پتروشیمی از حضور در این تیم انصراف دادم.