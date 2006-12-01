تیم بسکتبال ایران در نخستین گام مغلوب اردن شد / خشونت اردنی ها حدادی را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به دوحه قطر، در نخستین دیدار رقابتهای گروهی بسکتبال پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی ، عصر روز پنجشنبه تیم ملی بسکتبال ایران در سالن "ایندور حال" مجموعه ورزشی "اسپورت سیتی"به مصاف تیم اردن رفت که تیم کشورمان علیرغم شایستگی با نتیجه 62 بر 59 مقابل حریف خود تن به شکست داد.

دراین دیدارکه جمعی از تماشاگران و خانواده های ایرانی نیزحضور داشتند ، تیم کشورمان در به ثمر رساندن توپهای زیرحلقه و استفاده از موقعیت های خود کم دقت عمل کرد و در مقابل تیم اردن که از وجود چند بازیکن خارجی سود می برد به خوبی درضد حملات به برتری رسید و تا پایان برتری خود را حفظ کرد.

تیم اردن در 7 دقیقه پایانی و درشرایطی که تیم کشورمان فرصت جبران گلهای خورده را داشت تاحدودی به خشونت و بازی ناجوانمردانه روی آورد که باعث شد حامد حدادی بازیکن موثر تیم ملی از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شود و از ادامه بازی بازبماند. وی پس از این دیدار برای مداوا راهی بیمارستان شد.



در اواخر این دیدارتیم ایران که برای جبران نتیجه ، بازی هجومی را در دستورکارخود قرارداده بود و از زمین حریف دفاع را آغاز کرده بود، با پنج خطا شدن بازیکنانش، فرصت جبران را بدست نیاورد تا نخستین دیدارخود را در بازیهای آسیایی درعین شایستگی با شکست آغازکند.



تیم بسکتبال کشورمان در رقابتهای مقدماتی بسکتبال بازیهای آسیایی با تیم های کره جنوبی ، قطر، بحرین ، سوریه و اردن همگروه است که دومین دیدار خود را روز یکشنبه 12 آذر مقابل کره جنوبی برگزار خواهد کرد.



در پایان رقابتهای مقدماتی از هریک از گروهها دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.