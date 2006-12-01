سزاوار شکست نبودیم / صعودمان به بازی با کره بستگی دارد

محمود مشحون که پس از شکست تیم ملی بسکتبال مقابل اردن در نخستین دیدار خود در مسابقات مقدماتی پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی با خبرنگار اعزامی مهر گفتکو می کرد با بیان این مطلب افزود: تیم ملی نمایش قابل قبولی نداشت و در شرایطی که می توانستیم با پیروزی نخستین گام را برداریم به سادگی نتیجه را به حریف نه چندان مطرح خود واگذار کردیم که این نتیجه کار ما را برای دیدارهای آینده دشوار خواهد کرد .



رئیس فدراسیون بسکتبال اضافه کرد : متاسفانه امروز،( پنجشنبه) روز بازیکنان ما نبود و در مقابل تیم اردن از موقعیت هایی که داشت نهایت استفاده را کرد و نتیجه بازی را بدست آورد .



وی با اشاره به دلایل فنی شکست تیم ملی تصریح کرد : توپهای ما زیر حلقه به گل تبدیل نشد و بازیکنان نوک ما فرصت های زیادی را روی حلقه از دست دادند و کادر فنی هم نهایت تلاش خود را انجام داد ولی بازیکنان ما نتوانستند قابلیت های واقعی خود را در این دیدار بروز دهند و همانطور که گفتم در حد خودشان ظاهر نشدند.



مشحون خاطرنشان کرد : تیم بسکتبال یک تیم جوان است که برای آبدیده تر شدن نیاز به حضور در چنین میادینی دارد و باید بیشتر روی این تیم سرمایه گذاری کرد .



وی در خصوص خشونت تیم اردن در دقایق پایانی و مصدومیت حامد حدادی گفت : به نظر من داوری این مسابقه مشکلی نداشت ولی اردنی ها با حرفه ای گری حدادی را در حساسترین زمان بازی مصدوم کردند تا قدرت تهاجمی تیم ما را کاهش دهند که در اجرای این شیوه که مختص عرب هاست به خوبی عمل کردند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این سئوال که با این شکست شانس صعود تیم ملی از گروه خود تا چه اندازه است ، گفت : قطعا این شکست کارصعود ما را دشوار خواهد کرد ولی من اعتقاد دارم همه چیز به بازی روز یکشنبه با کره جنوبی بستگی دارد و اگر بچه ها بتوانند مقابل این تیم بازی خوبی را ارائه کنند و به نتیجه لازم دست یابیم ، صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا دور از دسترس نخواهد بود . البته با توجه به اینکه از هرگروه دو تیم راهی مرحله نیمه نهایی می شوند و در گروه ما 4 تیم مدعی حضور در فینال هستند کار بسیار دشواری پیش روی ماست و باید تلاش مان را برای دیدارهای آینده افزایش دهیم.