بازداشت ۳ تن از زوار اربعین به وسیله نیروهای امنیتی آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بحرینی «اللؤلؤه»، نیروهای امنیتی بحرینی روز دوشنبه گذشته سه شهروند بحرینی که از زیارت اربعین بازگشته بودند در حین ورود به کشور بازداشت کردند.

بر اساس این خبر «جعفر عبد علی الخضران» و «عیسی مدن» و «سید باقر السید عیسی الکندی» هنگامی که از گذرگاه زمینی «الجسر» در حال بازگشت از سفر زیارتی اربعین به کربلای معلا بودند بزداشت شده اند.

هنوز مشخص نیست دلیل بازداشت این افراد چه بوده اما نیروهای امنیتی بحرینی از آغاز ماه محرم موجی را برای مقابله با برپایی مراسم عزاداری عاشورای حسینی ایجاد کرده بودند.

شبکه اللؤلؤه گزارش داد که نیروهای آل خلیفه از روزهای آغازین ماه محرم دست کم ۱۲۴ مورد عملیات امنیتی برای مقابله با نمادهای عاشورایی و مراسم هایی که در ۳۳ منطقه مختلف بحرین برپا شده بود، انجام داده اند.

بر اساس این خبر نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت ۲۹ نفر از دست اندر کاران برپایی مراسم عاشورا، در راستای تبعیض مذهبی علیه شیعیان این کشور، نمادهای عاشورایی در شهرهای مختلف بحرین به ویژه منامه را از مناطق عمومی جمع آوری کرده اند.