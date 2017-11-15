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۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

معاون آموزش و پرورش دشتی:

نمایشگاه کتاب در مدارس دشتی دایر می‌ شود

نمایشگاه کتاب در مدارس دشتی دایر می‌ شود

دشتی- معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دشتی از برگزاری ده نمایشگاه کتاب در مدارس شهرستان تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نیام الدین حسینی ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان مدرسه شهید ملاح شهر خورموج اظهار داشت: در سال گذشته هزار جلد کتاب به کتابخانه های مدارس شهرستان اهدا شد.

وی افزود: امسال هم طرح ۵۰ هزار نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه که یک طرح ملی است اجرا می شود و قرار است در سطح شهرستان نیز ۱۰ نمایشگاه درمدارس اجرا شود.

حسینی بیان کرد: در این هفته نیز برنامه های فرهنگی خوبی در مدارس پیش بینی شده که برخی از آنها اجرا و برخی دیگر نیز در دست اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه بدون تعامل با دیگر نهادها هیچ کار فرهنگی پیش نمی رود، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان یکی از دستگاههای است که بهترین تعامل با آموزش و پرورش داشته است.

حسینی از راه اندازی۱۵۰ باشگاه کتابخوانی در مدارس خبر داد و خاطر نشان کرد: به حمد الله با اقدامات صورت گرفته در زمینه تالیف و نویسندگی دانش آموزان نیز افتخارات خوبی کسب شده است.

شایان ذکر است امروز به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ده کتابخانه کلاسی با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی افتتاح و تعدادی زیادی نیز کتاب بین دانش آموزان اهدا شد.

کد مطلب 4145881

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