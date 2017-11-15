نمایشگاه کتاب در مدارس دشتی دایر می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید نیام الدین حسینی ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان مدرسه شهید ملاح شهر خورموج اظهار داشت: در سال گذشته هزار جلد کتاب به کتابخانه های مدارس شهرستان اهدا شد.

وی افزود: امسال هم طرح ۵۰ هزار نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه که یک طرح ملی است اجرا می شود و قرار است در سطح شهرستان نیز ۱۰ نمایشگاه درمدارس اجرا شود.

حسینی بیان کرد: در این هفته نیز برنامه های فرهنگی خوبی در مدارس پیش بینی شده که برخی از آنها اجرا و برخی دیگر نیز در دست اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه بدون تعامل با دیگر نهادها هیچ کار فرهنگی پیش نمی رود، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان یکی از دستگاههای است که بهترین تعامل با آموزش و پرورش داشته است.

حسینی از راه اندازی۱۵۰ باشگاه کتابخوانی در مدارس خبر داد و خاطر نشان کرد: به حمد الله با اقدامات صورت گرفته در زمینه تالیف و نویسندگی دانش آموزان نیز افتخارات خوبی کسب شده است.

شایان ذکر است امروز به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ده کتابخانه کلاسی با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی افتتاح و تعدادی زیادی نیز کتاب بین دانش آموزان اهدا شد.