به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعزام نیروی انسانی به بازارهای کار خارج از کشور، یکی از برنامه‌های دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در همین راستا تعدادی از موسسات کاریابی‌های بین‌المللی ایرانی در خارج از کشور دفاتری را در اختیار دارند و همین مساله باعث شد تا وزارت کار در تعامل با وزارت امور خارجه، برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی‌ها در کشورهای خارجی برنامه‌ مشترکی را آغاز کند.



مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در ابتدای همکاری مشترک این وزارتخانه با وزارت خارجه، تعداد ۲۰ کشور برای اعزام نیروی کار ایرانی مساعد و مناسب تشخیص داده شدند که در مرحله نخست برای چهار کشور مجوز دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی صادر شده است.



وی گفت: با پیگیری‌هایی که در هماهنگی با سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف انجام دادیم، در گام نخست مجوزهایی برای اعزام نیروی کار و حمایت از نیروی کار ایرانی به سه کشور استرالیا، عمان و ترکیه صادر شده است و از این پس، موسسات کاریابی که این مجوز را در اختیار دارند طی هماهنگی با وزارت کار و وزارت خارجه به نیروی کار ایرانی که عازم این کشورها هستند، ارائه خدمات خواهند داد.

این مقام مسئول در وزارت کار، در توضیح خدماتی که قرار است از سوی دفاتر برون مرزی این موسسات کاریابی به نیروی کار اعزامی ارائه شود، گفت: تسهیل در فرایند اعزام نیروی کار و ارائه خدمات مختلف آموزشی، حقوقی، حمایتی به این افراد محورهای اصلی فعالیت این دفاتر هستند.



اکبرنیا همچنین در خصوص دفتری که برای اعزام و ارائه خدمت به نیروی کار ایرانی در کشور کانادا راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که در حال حاضر در کشور کانادا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران فعالیتی ندارد، فعالیت‌های دفتر کانادا تنها در هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.



وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان پیگیر توسعه سیاست اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی است، افزود: در صورت شناسایی بازارهای کار مطمئن و شایسته برای نیروی کار ایرانی دفاتر هدایت نیروی انسانی در کشورهای جدید بازگشایی خواهد شد و حتی ممکن است بر تعداد دفاتر موجود در یک کشور خارجی هم افزوده شود.



مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه صدور گواهینامه شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی خبر داد و گفت: قصد داریم تا این پروژه را با همکاری دفاتر برون مرزی اعزام و هدایت نیروی کار ایرانی اجرا کنیم و از این طریق برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور امکان برخورداری از خدمات بیمه تامین اجتماعی و معافیت‌های مربوط به عوارض خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار را فراهم کنیم.