موافقت نخست وزیر عراق با تشکیل حشد عشائری در جلولاء عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عمرالکروی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد: حیدر العبادی نخست وزیر عراق با تشکیل حشد عشائری در منطقه جلولاء با هدف تقویت امنیت منطقه موافقت کرده است.

براساس این گزارش، وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: حیدر العبادی با تشکیل حشد عشائری در مناطق آزاد شده جلولاء (واقع در 70 کیلومتری شمال شرق بعقوبه) موافقت کرده است.

الکروی خاطرنشان کرد: این گروه در هماهنگی کامل با فرماندهی عملیات دجله به عنوان فرماندهی کل امنیت منطقه دیالی خواهند بود.

این نماینده مردم استان دیالی عراق افزود: همه روستاهای آزاد شده در جلولاء مشمول تشکیل حشد عشائری هستند.

وی ادامه داد: رزمندگان حشد عشائری در شرایط فعلی منبعی مالی برایشان در نظر گرفته نشده است، اما تحت حمایت تسلیحاتی از سوی نیروهای امنیتی هستند.

الکروی همچنین در پایان صحبت های خود تصریح کرد: تشکیل حشد عشائری در جلولاء اقدامی اساسی در راستای تقویت امنیت منطقه به ویژه در ایجاد امنیت و آرامش برای آواره گان جنگ در برگشت به خانه هایشان است.

گفتنی است جلولاء از مناطق مورد مناقشه به حساب می آید و مردم آن ترکیبی از عرب، کرد و ترکمن هستند.