خبرگزاری "مهر" برترین رسانه در پوشش اخبار علمی دانشجویی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به عنوان خبرگزاری فعال در زمینه اخبار دانشجویی توسط سازمان علمی پژوهشی مهندسی عمران معرفی شد و ماهنامه بین المللی راه و ساختمان نیز به عنوان منتخب مطبوعات مکتوب در توجه به حوزه انجمن های علمی دانشجویی مورد تقدیر قرار گرفت.

معرفی منتخبین رسانه ای توسط سازمان علمی پژوهشی مهندسی عمران همزمان با سومین گردهمایی سراسری انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و در آستانه چهاردهمین سال فعالیت این سازمان صورت گرفت.

سومین گردهمایی سراسری انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشجویان کشور با حضور فعالان این انجمن ها از دانشگاه های سراسری، آزاد اسلامی و غیر انتفاعی روز گذشته به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران و با ابتکار سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران برگزار شد.