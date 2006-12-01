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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۱

/ سومین گردهمایی سراسری انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران /

برترین انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران معرفی شدند

انجمن های علمی دانشجویی منتخب مهندسی عمران روز گذشته در سومین گردهمایی سراسری این انجمن ها توسط سازمان علمی پژوهشی مهندسی عمران معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان انجمن منتخب در برگزاری فعالیت های کلان سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران و انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور به عنوان انجمن برگزیده در ساختار و انسجام دانشجویی مورد تقدیر قرار گرفتند.

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه های شهید اشرفی اصفهانی و بین المللی قزوین همراه با جهاد دانشگاهی گیلان به عنوان انجمن های تلاشکر معرفی و تقدیر شدند.

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه های مازندران، آزاد اسلامی واحد خنج لارستان، عمران و توسعه همدان و آزاد اسلامی واحد اهواز به ترتیب تحت عناوین دانشگاه برگزیده مناطق سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران، دانشگاه برگزیده بازرس این سازمان، دانشگاه فعال شورای مرکزی و دانشگاه فعال میهمان شورای مرکزی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران معرفی و تقدیر شدند.

همچنین احسان زارعی - مدیر مسئول نشریه زیرساخت با صاحب امتیازی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران، روزبه اتحاد - سردبیر خبرگزاری دانشجویان مهندسی عمران و افشین متقی - کارشناس دفتر انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم تقدیر شدند.

کد مطلب 414601

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