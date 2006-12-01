برترین انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان انجمن منتخب در برگزاری فعالیت های کلان سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران و انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور به عنوان انجمن برگزیده در ساختار و انسجام دانشجویی مورد تقدیر قرار گرفتند.

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه های شهید اشرفی اصفهانی و بین المللی قزوین همراه با جهاد دانشگاهی گیلان به عنوان انجمن های تلاشکر معرفی و تقدیر شدند.

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه های مازندران، آزاد اسلامی واحد خنج لارستان، عمران و توسعه همدان و آزاد اسلامی واحد اهواز به ترتیب تحت عناوین دانشگاه برگزیده مناطق سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران، دانشگاه برگزیده بازرس این سازمان، دانشگاه فعال شورای مرکزی و دانشگاه فعال میهمان شورای مرکزی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران معرفی و تقدیر شدند.

همچنین احسان زارعی - مدیر مسئول نشریه زیرساخت با صاحب امتیازی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان مهندسی عمران، روزبه اتحاد - سردبیر خبرگزاری دانشجویان مهندسی عمران و افشین متقی - کارشناس دفتر انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم تقدیر شدند.