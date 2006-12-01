رئیس جمهور صبح امروز راهی قطر شد

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر احمدی نژاد که به دعوت امیر قطر راهی دوحه شده است علاوه بر حضور در مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی با امیر قطر نیز ملاقات خواهد کرد.

پرویز داوودی معاون اول رییس جمهوری، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری، غلامحسین الهام رییس دفتر رییس جمهوری و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری در مراسم بدرقه دکتراحمدی نژاد حضور داشتند.

رئیس جمهوری که قبل از ترک تهران با خبرنگاران گفتگو می کرد در بخشی از سخنان خود گفت: جوانان ورزشکار ایرانی که در این بازیها شرکت می کنند سفیران فرهنگی و اخلاقی کشور ما هستند و وقتی با نام و پرچم ایران در این رویداد ورزشی شرکت می کنند معرف فرهنگ غنی ایرانی و اخلاق اسلامی هستند.

دکتر احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد کاروان ورزشی کشورمان بتوانند با کسب مدالهای رنگارنگ با دست پر به ایران بازگردند.

قراراست دکترمحمود احمدی نژاد در سفر یک روزه خود به قطر علاوه بر دیدار با ورزشکاران اعزامی کشورمان با ایرانیان مقیم قطر نیز دیدار داشته باشد.

منوچهر متکی وزیر امورخارجه و حمیدرضا آصفی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ، رئیس جمهوری را در این سفر همراهی می کنند.

مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قطر عصر امروز با حضور 45 کشور آسیایی و ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از بازیها برگزار خواهد شد. براساس اعلام مسئولان برگزار کننده این بازیها بیش از 10 هزار ورزشکار در این دوره حضور خواهند داشت. کاروان ورزشی کشورمان نیز با 243 ورزشکار در 25 رشته ورزشی در این بازیها حضور خواهد داشت.