دولت فلسطین به مرکزیت قدس بدون شک برپا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای 4 ژوئن سال 1967 و با پایتختی قدس شرقی بدون شک برپا خواهد شد.

رئیس تشکیلات خودگران فلسطین در مراسم بیست و نهمین سالروز استقلال دولت فلسطین اعلام کرد که «یاسر عرفات» هنگامی که در سال 1988 تشکیل دولت فلسطین را اعلام کرد می خواست به جهان پیامی ارسال کند و به این ترتیب جان فشانی ها و از خودگذشتگی های مردم فلسطین را به نتیجه برساند.

به گفته او امروز دنیا درک بهتری نسبت به حقوق مردم فلسطین دارد به ویژه در زمینه حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و آزادی و استقلال دنیا درک بهتری پیدا کرده است. محمود عباس با اشاره به اعتراف 138 کشور به دولت مستقل فلسطینی گفت که علاوه بر آن فلسطین موفق شده به ده ها سازمان و نهاد بین المللی مانند سازمان یونسکو و دیوان بین المللی کیفری و اخیرا اینترپل بپیوندد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که دولت فلسطین ایجاد شده و از اعتراف بین المللی برخوردار است و هیچ کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد و امروز اسرائیل هم باید در چارچوب راهکار دو دولت، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.

عباس گفت: ملت فلسطین که مبارزات مشروع و قانونی خود را از 100 سال پیش و از زمان پیمان بالفور آغاز کرده به مبارزات خود ادامه خواهد داد و از آرمان ها و حقوق میهنی مشروع خود مانند حق بازگشت به فلسطین، تعیین سرنوشت و برپایی دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس، دست نخواهد کشید.