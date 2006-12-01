بهای نفت به 63 دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، بهای نفت روز پنج‌شنبه به هر بشکه 64 دلار، بالاترین سطح آن در دو ماه اخیر، افزایش یافت اما امروز به دنبال تشدید گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه افزایش‌های اخیر، اعضای اوپک را نسبت به کاهش مجدد تولید، بی‌میل خواهد کرد، بهای نفت یک دلار کاهش یافت.

این در حالی است که "شکیب خلیل" وزیر نفت الجزایر روز گذشته پس از رشد بهای نفت با حمایت از کاهش تولید اوپک گفت: قیمت‌های بسیار باثبات نفت نمی‌تواند مانع کاهش مجدد سقف تولید اوپک پیش از سه‌ماهه دوم سال آینده میلادی شود. بازار نفت اکنون به ثبات خوبی رسیده است و تنها مسئله پیش‌رو کاهش محتمل 2 میلیون بشکه‌ای سه‌ماهه دوم سال آینده است.

"محمد بارکیندو" جانشین دبیرکل اوپک نیز در اظهاراتی اعلام کرد که بازار جهانی نفت با مازاد عرضه روبرو است و "رامیرز" وزیر انرژی ونزوئلا نیز از اجماع اعضای اوپک در مورد تصمیم‌گیری برای کاهش مجدد سقف تولید در اجلاس 14 دسامبر خبر داد.

با وجود اظهارات فوق، تحلیل‌گران نفتی معتقدند که احتمال کاهش مجدد تولید اوپک در نشست ماه جاری در نیجریه چندان زیاد نیست و این نشست بیشتر یک نشست سیاسی خواهد بود.

قیمت‌های نفت طی یک هفته اخیر به دنبال کاهش ارزش دلار و تشدید موج سرما در مناطق شمالی آمریکا و افزایش تقاضا برای سوخت حدود 6 درصد افزایش یافت.

بهای هر بشکه نفت خام سبک و شیرین امروز در بورس نیویورک برای تحویل در ماه ژانویه آتی 62.6 دلار مبادله شد و در بورس الکترونیکی سنگاپور نیز به 62.7 دلار رسید. روز گذشته بهای هر بشکه نفت در بورس نیویورک به حدود 64 دلار نیز رسیده بود. در بورس لندن نیز بهای هر بشکه نفت برنت به 63.8 دلار رسید.

طی یک ماه اخیر بهای معاملات آتی نفت بین 57.8 دلار تا 63.8 دلار مبادله شد، در حالی که تاخیر در آغاز موج سرما در آمریکا موجب شد تقاضا برای سوخت‌های گرمایی در یک ماه اخیر افزایش شدیدی نیابد و در سه هفته از چهار هفته اخیر ذخایر استراتژیک نفت آمریکا افزایش یابد.

اما با آغاز موج سرما در آمریکا و افزایش مصرف سوخت، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا رو به کاهش گذارد و هفته گذشته به پایین‌ترین سطح هشت ماه اخیر رسید و 360 هزار بشکه کاهش یافت و همین امر رشد 2.7 درصدی بهای نفت طی مدت فوق را به دنبال داشت.

آمریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است و تقاضای جهانی نفت هرساله در سه‌ماهه چهارم با افزایش تولید فرآورده‌های پالایشی در پالایشگاه‌ها به اوج می‌رسد. در همین حال، نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ از 40 از تن از کارشناسان نفتی نشان داد که نگرانی از روند نزولی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا موجب رشد قیمت نفت طی هفته آتی خواهد شد.