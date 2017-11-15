سپاه پاسداران علاوه بر ماموریت خود یاری رسان ارتش هم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی زمینی ارتش در جلسه ستاد بحران شهرستان سرپلذهاب اظهار داشت: ارتش دو ساعت بعد از حادثه پای کار بوده است.

امیر کیومرث حیدری گفت: ستاد بحران ارتش بلافاصله در منطقه تشکیل شد. منطقه را به چهار قسمت تقسیم کردیم و وارد عمل شدیم.

وی افزود: اولویت با خروج زنده ها و انتقال آنها بود و با ۵۲ پرواز به بیمارستان منتقل شدند. حقا با اینکه ماموریت سپاه هم نبود به ما کمک کردند و وارد عمل شدند.

امیر حیدری گفت: ما برای توزیع چادر صبر کردیم تا ببینیم حقیقتا چادر ندارند به اینها چادر برسد و روی سر خانوارهایی که چادر ندارند تا نیمه شب چادر توزیع کردیم.