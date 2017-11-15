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۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

سپاه پاسداران علاوه بر ماموریت خود یاری رسان ارتش هم بوده است

سپاه پاسداران علاوه بر ماموریت خود یاری رسان ارتش هم بوده است

کرمانشاه- فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: از سپاه پاسداران تشکر می کنیم که علاوه بر انجام ماموریت های خود ارتش را نیز یاری می کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی زمینی ارتش در جلسه ستاد بحران شهرستان سرپلذهاب اظهار داشت: ارتش دو ساعت بعد از حادثه پای کار بوده است.

امیر کیومرث حیدری گفت: ستاد بحران ارتش بلافاصله در منطقه تشکیل شد. منطقه را به چهار قسمت تقسیم کردیم و وارد عمل شدیم.

وی افزود: اولویت با خروج زنده ها و انتقال آنها بود و با ۵۲ پرواز به بیمارستان منتقل شدند. حقا با اینکه ماموریت سپاه هم نبود به ما کمک کردند و وارد عمل شدند.

امیر حیدری گفت: ما برای توزیع چادر صبر کردیم تا ببینیم حقیقتا چادر ندارند به اینها چادر برسد و روی سر خانوارهایی که چادر ندارند تا نیمه شب چادر توزیع کردیم.

کد مطلب 4146131

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