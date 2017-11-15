پنجره واحد فیزیکی سرمایه گذاری خوزستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان عصر امروز در جلسه رونمایی از پنجره واحد فیزیکی سرمایه گذاری خوزستان اظهار کرد: تلاش شده است مسیر جذب سرمایه گذار در استان خوزستان هموار و روند اصلاح و بهبود بخشیده شود تا کسانی که به دنبال سرمایه گذاری هستند، بدون موانع دست و پا گیر به هدف خود که سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسبتر با ارزش افزوده بیشتر برای استان است دست پیدا کنند.

غلامرضا شریعتی افزود: باید ابتدا ما وظیفه خودمان را در استان انجام دهیم و سپس از سرمایه گذار بخواهیم تا به وظایفش عمل کند. ایجاد زیرساخت های مناسب و فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذار از جمله وظایف مسولان است که باید مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: پنجره واحد فیزیکی سرمایه گذاری خوزستان، شروعی برای فراهم کردن زیرساخت ها در بحث جذب سرمایه گذار است. استانداری خوزستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان پایه و اساس این طرح و سایر دستگاه های مختلف اجرایی استان در این زمینه تلاش کردند تا این طرح اجرایی شود.

شریعتی ادامه داد: اکنون قرار است تا بحث نرم افزاری پنجره واحد استان صورت بگیرد تا فضایی مجازی برای کار ایجاد شود و روند جذب سرمایه گذار با سرعت بیشتری پیش رود.

استاندار خوزستان بیان کرد: لازم است بدنه دستگاههای اجرایی خوزستان از این لختی خارج شود و با چابکی و شجاعت بیشتر وارد کار شوند و کمک کنند تا شرایط برای جذب سرمایه گذار در استان مهیا شود. باید تلاش شود تا مسیر جذب سرمایه گذار در استان روان شود، نه اینکه تلاش شود تا از سرمایه گذار، کمبود اعتبارات دستگاه را جبران کرد.

شریعتی با اشاره به اینکه فرآیندهای اخذ مجوزات در استان به ۱۵۸ فرآیند رسیده است، گفت: دستگاه های اجرایی خوزستان با اهتمام ویژه نهایت همکاری را با معاونت اقتصادی استانداری خوزستان داشته باشند تا کار ایجاد پنجره واحد استان با سرعت بیشتری پیش رود.