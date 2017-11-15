به گزارش خبرنگار مهر، مرادی مجد در جلسه شورای مدیریت بحران که در سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان سرپل ذهاب یک پست ۲۳۰ هزار و دو پست ۶۳ هزار وجود دارد که ما برای برق رسانی با چهار پست برق منطقه را توزیع کرده ایم.

وی افزود: ۸۰ درصد مناطق روستایی این شهرستان و تمامی نقاط شهری آن و صد درصد نقاط شهری و روستایی ثلاث باباجانی برق دار شده اند.

مرادی مجد گفت: در حال حاضر ۱۲استان با ۳۵۰ نیرو به یاری نیروهای برق رسانی کرمانشاه شتافته اند.

وی افزود: تمام تلاشها بر این است که تا ساعت ده صبح فردا تمامی روستاهای سرپل ذهاب برق دار شوند.