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۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۵

مدیرعامل توزیع برق استان کرمانشاه:

پیش از ظهر فردا برق رسانی به روستاهای سرپل ذهاب تکمیل می‌شود

پیش از ظهر فردا برق رسانی به روستاهای سرپل ذهاب تکمیل می‌شود

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: پیش از ظهر فردا تمامی روستاهای سرپل ذهاب برق دار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرادی مجد در جلسه شورای مدیریت بحران که در سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان سرپل ذهاب یک پست ۲۳۰ هزار و دو پست ۶۳ هزار وجود دارد که ما برای برق رسانی با چهار پست برق منطقه را توزیع کرده ایم.

وی افزود: ۸۰ درصد مناطق روستایی این شهرستان و تمامی نقاط شهری آن و صد درصد نقاط شهری و روستایی ثلاث باباجانی برق دار شده اند.

مرادی مجد گفت: در حال حاضر ۱۲استان با ۳۵۰ نیرو به یاری نیروهای برق رسانی کرمانشاه شتافته اند.

وی افزود: تمام تلاشها بر این است که تا ساعت ده صبح فردا تمامی روستاهای سرپل ذهاب برق دار شوند.

کد مطلب 4146140

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