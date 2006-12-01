شورای ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مازندران تشکیل شد

حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس کل دادگستری مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: رسیدگی به تخلفات انتخابات بخشی از وظایف ذاتی تشکیلات قضایی است.

طالبی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر شورای ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخابات در دادسراها و دادگاههای عمومی این استان آماده هرگونه پاسخگویی و رسیدگی به تخلفات انتخابات است.

وی اظهار داشت : شورای ویژه رسیدگی به تخلفات انتخابات بر اساس دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در دستگاه قضایی مازندران تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از متوقف شدن اجرای یک پروژه مجتمع تفریحی گردشگری در غرب این استان توسط دستگاه قضایی خبر داد و گفت : ساخت این مجتمع به دلیل عدم اخذ مجوزهای قانونی اخیرا توسط اداره دادگستری شهرستان نوشهر متوقف شد.