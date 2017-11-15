اجرای۲۵۰ پروژه عمرانی در سطح بقاع متبرکه استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی خوشخو عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان مرزی آستارا با تاکید براینکه امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا آبرو و نگین این شهرستان بوده و مردم و مسئولان باید در توسعه آن کوشا باشند، اظهار کرد: با کمک های مردمی ساخت و توسعه بقاع متبرکه آستارا تعمیر، مرمت و توسعه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای اتمام بازسازی امامزادگان آستارا پنج میلیارد تومان نیاز است، افزود: تاکنون و در طول ۱۰ سال گذشته برای توسعه همه جانبه امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستاراسه میلیارد تومان هزینه شده است.

خوشخو با یادآوری اینکه روند تکمیل و توسعه اماکن متبرکه گیلان به کندی پیش می رود، گفت: متاسفانه اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان از اعتبارات دولتی بسیار کمی برای تعمیر و مرمت اماکن زیارتی استان برخوردار است و با توجه به این موضوع کمک های مردمی بسیار ضروری و با اهمیت است.

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان تصریح کرد: با نذورات و درآمدهای مردمی نیز نمی توان کارهای عمرانی و توسعه ای در امامزادگان استان را انجام داد و دولت باید در این راستا حمایت های لازم را انجام دهد.

وی خواستار همکاری رسانه ها در این زمینه شد.

خوشخو کمک های مردمی به بازسازی بقاع متبرکه در شهرستان های تالش، ماسال و رضوانشهر را چشمگیر عنوان کرد و گفت: در بازسازی و مرمت اماکن زیارتی گیلان تناسبات معماری و اسلامی رعایت شده است.

وی با اشاره به اینکه با همکاری فرماندار شهرستان آستارا و اختصاص اعتبارات ملی تلاش می شود تا بازسازی امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) تکمیل شود، خاطر نشان کرد: زائر سرای امامزادگان آستارا تا پایان سال جاری و جهت استفاده زائران داخلی و خارجی در ایام نوروز به بهره برداری خواهد رسید و در صورت تکمیل نهایی، این امامزادگان از نمایی بسیار زیبا و زیبنده شهرستان مرزی و پرتردد آستارا برخوردار خواهد شد.

وی فضای ایجاد شده مناسب در حاشیه امامزادگان آستارا را یادآور شد وگفت: قلیان سراهای روبروی امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا باهمکاری مسئولان این شهرستان وتلاش مدیر اداره اوقاف و امور خیریه آستارا جمع آوری شده است و امیدواریم با کمک های دولتی و مردمی روند بازسازی بقاع متبرکه شهرستان مرزی آستارا سرعت گرفته و اتمام یابد.