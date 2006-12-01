مجوز استفاده کارخانجات آرد سازی از حساب ذخیره ‌ارزی صادر شد

معاون بازرگانی داخلی درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص بخشنامه تغییر درنحوه توزیع سهمیه آرد کارخانجات سراسر کشور گفت: این امر موجب ایجاد رقابت میان کارخانجات آرد کشور می شود.

محمد صادق مفتح افزود: تا زمانی که کارخانجات تولید کننده آرد از عنصر رقابتی برخوردار نباشند ، هیچ گونه پیشرفتی در کیفیت آرد تولیدی ایجاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس اعلام وزارت بازرگانی ، سهمیه آرد برای هر کارخانه ای به میزان مشخصی تعیین شده است که بتوانند به خبازها بفروشند و به به دنبال بازاریابی باشند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به این که قیمت فروش آرد ثابت است ، گفت: براین اساس، خبازها آرد مورد نیاز خود را از کارخانه ای که از آرد با کیفیت تر برخوردار باشند، خرید می کنند و این امر موجب افزایش کیفیت بیشتر آرد خواهد شد.

به گفته وی، در این میان کارخانجاتی که آرد با کیفیت پایین تولید کنند برای رقابت با سایرکارخانجات تولید کننده باید به ناچارنسبت به تجهیزخطوط خود اقدام کنند.

مفتح با بیان این که رقابت برای تولید آرد با کیفیت بالا به نفع مصرف کنندگان نهایی است، افزود: کارخانجات درصورت آسیب دیدن باید برای تولید آرد کیفی تر تلاش کنند ، زیرا هیچ دلیلی برای خرید آرد بی کیفیت برای نانوا وجود ندارد.

وی با اشاره به تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانجات آرد سازی برای تجهیز خطوط تولید خود، خاطرنشان کرد: کارخانجات مربوطه می توانند از حساب ذخیره ارزی استفاده کنند و هیچ گونه مانعی برای آنها وجود نخواهد داشت.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی درخصوص قیمت تخم مرغ ، گفت: هم اکنون قیمت تخم مرغ در داخل کشور به سطح منطقی خود رسیده است.

وی افزود: براساس سیاست اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی، برای کنترل بازارو برخورد به موقع با افزایش قیمت ، هم اکنون قیمت هر کیلوتخم مرغ به 830 تا 950 تومان رسیده است.