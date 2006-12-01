امکان حمایت از انجمن های علمی دانشجویی غیر انتفاعی وجود ندارد / اختصاص یک میلیارد و 400 میلیون تومان به انجمن های علمی دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین متقی روز گذشته در سومین گردهمایی سراسری انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران در دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این مطلب افزود: از مهر ماه 84 تاکنون 7 میلیارد ریال در قالب 18 عنوان برنامه از سوی وزارت علوم به انجمن های علمی دانشجویی اختصاص داده شده است و در اعتبار جاری نیز سهم قابل توجهی از اعتبارات به طرح ها اختصاص داده شده است.

وی اضافه کرد: حمایت های وزارت علوم از طرح های دانشجویی در بعد مالی دارای سقف از پیش تعیین شده ای نیست و بستگی به طرح و گستردگی آن دارد.

متقی در خصوص حمایت های اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم از آثار علمی دانشجویان گفت: تولید علمی در قالب مقالات، ترجمه کتاب، تألیف کتابچه های مرتبط با حوزه های علمی تخصصی یا فعالیت های تشکیلاتی از جمله مواردی است که وزارت علوم از آنها حمایت و در چاپ آثار به دانشجویان صاحب اثر کمک می کند.

مدیر دفتر انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم از تفاهم نامه معاونت طرح و توسعه وزارت علوم با معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه خبر داد و عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه 2 معاونت وزارت علوم 5 میلیارد ریال برای حمایت از طرح های دانشجویی در حوزه فناوری اطلاعات پیش بینی شده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز یک میلیارد و 400 میلیون تومان در سال جاری به انجمن های علمی دانشجویی اختصاص داده است.

وی از فعالیت یک هزار و 608 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم خبر داد.